檢舉人行道違停須拍到禁停牌 北市新規挨批

台北市自9月1日起，所有人行道檢舉違規停車照片，都要拍攝到禁停牌桿，否則僅能檢舉嚴重影響行人通行的車輛。北市議員陳宥丞批評，市府資訊系統進步，執法單位應可從系統查明該地址路段是否為人行道禁止停車區域，為何需要民眾多此一舉？北市停管處表示，將與警方了解並討論實務認定標準。

民眾反映，住家附近機車停放在人行道的狀況嚴重，以往可以檢舉遏止，但近日發現檢舉被退件。議員陳宥丞接獲陳情，發現原來9月1日起，北市內所有人行道檢舉違規停車照片，都要拍攝到機退牌，也就是禁停車牌，如果該路段沒有機退牌，僅能檢舉嚴重影響行人通行的車輛。也就是說，民眾的檢舉可能不成立。

陳宥丞指出，據他了解，這是北市停車管理工程處上月16日召開會議後做成的決議，但他認為，各局處資訊系統日漸進步，停管處及警察局等執法單位，應可從系統中直接查明該地址路段是否為人行道禁止停車區域，為何需要民眾拍攝禁止停車牌面照片，多此一舉。

另外，機車在人行道的錯誤停車樣態，市府亦有公告，若民眾拍攝的照片符合公告的錯誤停車樣態，理應可以檢舉成立開罰，與是否拍攝到禁停牌面無關。

對此，台北市停管處長李昆振表示，法令修訂後，民眾可檢舉人行道、騎樓違停，警局受理檢舉量大。停管處8月中旬與警方討論，也建議騎樓不能停車屬明確違規，民眾檢舉仍要受理，人行道、騎樓等機退路段的檢舉也要受理，至於尚未納入機退人行道的區域，可酌量視情節輕重裁罰。

李昆振坦言，市府不可能每個騎樓都掛設機退牌面，不過警局內部規範民眾檢舉應拍到機退牌面，停管處將與警方了解並討論實務認定標準，應不是以拍到機退牌面來決定受理檢舉與否，未來也會加強向民眾宣導。

台北市警局交通大隊指出，停管處推動「機車退出騎樓、人行道」措施，實施路段設立禁止停車標誌告示民眾，警察局會配合政策，針對實施機退路段之違停車輛加強執法取締。