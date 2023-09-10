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中和民有寵物公園老舊失修 下月整體優化

聯合報／ 記者江婉儀李定宇／新北報導
中和民有寵物公園日前遭民眾反映護欄爛掉，日前已初步整修，草地也經過修整。記者李定宇／攝影
中和民有寵物公園日前遭民眾反映護欄爛掉，日前已初步整修，草地也經過修整。記者李定宇／攝影

新北市動保處昨在中和民有寵物公園，辦寵物行走安全及認養活動，但該公園先前因年久失修，民眾反映木製護欄爛掉、釘子外露，恐釀危險。日前中和區公所已初步整修，而認養該公園的環球購物中心表示，10月將再整體優化。

議員金瑞龍表示，釘子裸露，稍有不慎可能就會撞到，將協助找相關單位釐清責任歸屬。市議員張維倩則說，若確認後該公園為區公所負責項目，會即刻辦理會勘並修繕，若公所經費不足，也將以議員建議款盡速支應，還給市民朋友及寵物友善活動空間。

中和購物中心表示，此寵物公園過往認養到2021年底，因疫情關係就未持續認養，但仍負責環境清理等工作，今年預計10月起持續認養公園並進行優化工程，將對寵物公園圍籬、增設休憩座椅跟照明設備優化。

動保處則說，目前公園環境有初步改善，未來也將持續監督寵物公園設施狀況，必要時將要求委管單位改善。

不過，鶯歌區則是出現老街施工不慎，導致路樹蒲葵枯死意外，鶯歌區公所將空樹穴改種檀香柏，原本美麗的林蔭大道，變成一棵棵比成年人還小的矮樹。

鶯歌區公所則說，尖山埔路養工處正執行枯死蒲葵移除共29株，後續公所將移植剩餘存活的27株蒲葵至淡水漁會指定地點，並將改種檀香柏，後續還會綜合考量經費、在地民意及景觀綠化視覺及可及性等多方面向，再滾動調整。

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