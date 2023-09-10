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新北市青年租金補貼 放寬申請標準同社宅

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市2023至2024年度青年租金補貼，10月2日到年底將開放申請。圖／新北市城鄉局提供
新北市2023至2024年度青年租金補貼，10月2日到年底將開放申請。圖／新北市城鄉局提供

新北市2023至2024年度青年租金補貼，10月2日到年底將開放申請。新北城鄉局表示，統計近年數據，申請名額幾乎滿額，由於中央已推300億元租金補貼，為跟中央區隔，新北把申請標準放寬跟申請社宅資格一樣，單身青年申請金額也比中央高。

新北今年租金補貼名額共1270戶，將家庭年收入限制由132萬元放寬為133萬元，家庭成員每人月平均收入限制由5萬5300元放寬為5萬6千元，只要設籍新北、就學或就業，並符合資格者，18歲至未滿40歲單身青年補貼3500元、新婚夫妻4500元、育有未成年子女1人或2人補助5千元、3人以上補助6千元。

城鄉局統計前2年申請狀況，2021年提供1千戶，申請數841戶，核定戶數523戶；2022年提供1270戶，申請數2073戶，核定1142戶，今年也提供1270戶供申請。

城鄉局表示，民眾對租金上漲有感，因此推出社宅、租金補貼及包租代管，補貼部分，中央已推出300億元租金補貼，盼減輕民眾負擔；新北部分，則是放寬申請條件，跟社宅一樣，只要是家庭所得在50分位點以下，就可提出申請。

租金補貼 社宅

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