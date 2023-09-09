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培訓安心遺愛倡導員 新北宣導長輩面對人生終章

中央社／ 新北9日電

新北市社會局今天表示，陪伴銀髮族坦然面對生老病死無常挑戰，培訓87名安心遺愛倡導員，傳達道謝、道愛、道歉、道別、預立醫囑、遺囑與身後事作主，讓長輩對人生大事不茫然。

社會局長李美珍下午透過新聞稿表示，為讓社區長者能安心終老，社會局與蓮花基金會合作，結合靈性照顧議題，培訓「安心遺愛倡導員」，進入社區照顧關懷據點、松年大學、與老人福利福機構巡迴講座。

社會局說，目前已在新莊、五股、泰山及林口等地，陸續辦理超過160場次巡迴講座，有4000名長輩參與，關心自己的晚年人生，也在五股勞工活動中心辦理回訓課程，讓倡導員相互討論、分享經驗，使宣講內容更符合實境。

蓮花基金會執行長陳惠文表示，「活著，是最好的禮物；善終，是最美的祝福。」基金會長期推動安寧療護與靈性關懷，透過培訓倡導員及巡迴講座，讓高齡者共同探討及認識生命的全貌，可坦然面對自己的未來，營造友善高齡的社會文化。

臨床佛教宗教師釋見溟提醒，陪伴者要先照顧好自己，才有辦法陪伴病人；尤其，面對病人臨終時，要思考如何給予支援力量，同時調適好自己。

倡導員何月霜說，因長輩比較忌諱談生死，「父母不敢說，子女不敢問」，在社區中倡導生死及預立醫囑、遺囑相當不易。回訓課程透過案例分析、病人自主權利法的醫療實務說明，增加倡導的知識和技巧。

參與回訓課程的倡導員洪東和表示，實務宣講時面臨許多挑戰，須不斷充實自我，做好心理準備。

長輩 遺囑

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