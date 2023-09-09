新北2023租金補貼將開放申請 這類人申請數最多

新北市2023至2024年度青年租金補貼，將從10月2日至12月31日開放申請，今年改採隨到隨辦方式。新北城鄉局表示，統計近年數據，幾乎申請滿額，由於中央已推出300億元租金補貼，為了達到公平正義且跟中央作出區隔，新北則是把申請標準放寬跟申請社宅資格一樣，在單身青年申請金額也比中央高。

新北市今年租金補貼名額共1270戶，並將家庭年收入限制由132萬元放寬為133萬元，家庭成員每人每月平均收入限制由5萬5300元放寬為5萬6千元，只要在新北市設籍、就學或就業，並符合資格者，18歲至未滿40歲單身青年補貼3500元，新婚夫妻4500元，育有未成年子女1人或2人補助5千元，3人以上補助6千元。

城鄉局統計前2年申請狀況，2021年提供1千戶，申請數841戶，核定戶數523戶，2022年提供1270戶，申請數2073戶，核定1142戶，今年也提供1270戶給民眾申請。

城鄉局表示，民眾對租金上漲有感，政府推出社宅、租金補貼及包租代管，在補貼方面，中央已推出300億元租金補貼，盼減輕民眾負擔。新北的部分，則是放寬申請條件，跟社宅一樣，只要是家庭所得在五十分位點以下，就可提出申請。

在單身青年部分，中央補助金額2880元，新北從原本的2400元提高到3500元，金額相對比較高，所以單身青年申請比率高，婚育族群部分，因中央鼓勵生育，條件比新北好，申請數量相對就少。

城鄉局說，2021年是每人可補助3000元，2022年起加碼3500元至6千元分級補貼，由於2022年開放受理額度沒有用完，也有開放第二次受理，沒有因為申請數少，就不管預算，每年都視狀況滾動檢討。