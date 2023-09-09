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新北慶觀光工廠20周年 民眾完成任務可抽iPhone14 Pro

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
經發局長何怡明(中)表示，新北市已有超過20家工廠成功轉型為觀光工廠及產業文化館。圖／新北市經發局提供
經發局長何怡明(中)表示，新北市已有超過20家工廠成功轉型為觀光工廠及產業文化館。圖／新北市經發局提供

新北市為慶祝觀光工廠20週年，今於林口OUTLET舉行20週年趣遊派對，各縣市共有20家觀光工廠及產業文化館設攤、展示。現場祭出5大主題活動，另民眾在9月17日前參加「自造所探險趣」，任選3處觀光工廠完成任務可抽最大獎iPhone14 Pro。

經發局長何怡明表示，新北市已有超過20家工廠成功轉型為觀光工廠及產業文化館。鼓勵觀光工廠取得多元職探教育場域認證，發揮職涯探索的功能，擴展觀光工廠品牌市場及產品銷售商機。

經發局說，這次串聯全國8個縣市觀光工廠協會，辦理趣遊派對，共有卡滋爆米花、王子創意文具國、宜蘭市亞典蛋糕密碼館、桃園市手信霧隱城等20家觀光工廠及產業文化館設攤展示。消費滿500元再加碼贈1張抽獎券，有機會抽到i Pad Air、Sony相機、王鼎世界時區鐘錶等好康。

另外民眾在9月17日前參加「自造所探險趣」，任選三處觀光工廠完成任務可抽最大獎iPhone14 Pro。凡於活動期間內任選新北市 3 家觀光工廠或產業文化館，掃描活動 QRcode，完成指定拍照上傳任務即可參加抽獎，獎品總價值 6萬元，最大獎抽 iPhone 14 Pro。此活動共21家業者參與 、觀光工廠及產業文化館不可重複、9月17日後，兩週內抽出獎項，公布在「來趣新北金發局」FB粉專。

新北市為慶祝觀光工廠20週年，今於林口OUTLET舉行20週年趣遊派對。圖／新北市經發局提供
新北市為慶祝觀光工廠20週年，今於林口OUTLET舉行20週年趣遊派對。圖／新北市經發局提供
20週年趣遊派對，各縣市共有20家觀光工廠及產業文化館設攤、展示。圖／新北市經發局提供
20週年趣遊派對，各縣市共有20家觀光工廠及產業文化館設攤、展示。圖／新北市經發局提供

觀光工廠 新北

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