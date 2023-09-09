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北市本土登革熱增2例 衛生局曝潛伏期曾到這城市

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市登革熱本土確定病例新增2例，累計12例，另有28例境外移入。圖／北市衛生局提供
北市登革熱本土確定病例新增2例，累計12例，另有28例境外移入。圖／北市衛生局提供

北市登革熱本土確定病例新增2例，中山區30多歲女性及南港區20多歲男性分別於9月1日、7日出現發燒、頭痛、肌肉痛、關節痛及紅疹等症狀，就醫通報於8日晚間確診。北市衛生局表示，兩案潛伏期均有台南市活動史，同住家人都無症狀。兩區級應變工作小組已發動社區清潔日，清除社區孳生源及環境噴消等防治工作。

衛生局統計至昨天，北市累計40例登革熱確診病例，境外移入28例，本土病例12例則分布於6個行政區，中山區、文山區及北投區各3例，南港區、大同區及士林區各1例。

大專院校9月11日起陸續開學，衛生局已請學校加強校園環境巡檢、孳生源清除及師生衛教宣導，也提醒校職員工生，若有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼痛、關節痛、出疹、腹痛、腹瀉等登革熱症狀，請盡速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史。

國內登革熱疫情持續升溫，衛生局呼籲市民可運用「巡、倒、清、刷」清除孳生源，除了例行「巡」、「倒」外，更須加強「清」、「刷」，無論容器是否有積水，皆須注意澈底刷洗容器壁，以清除附著的蟲卵，並於大雨後加強執行，避免蟲卵接觸水後迅速孵化為孑孓。

衛生局 登革熱 北市

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