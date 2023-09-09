基泰高層下午將出面 蔣萬安：負起責任、沒第二條路
北市大直街房屋塌陷事件進入第3天，至今基泰建設高層仍未出面說明。對此，蔣萬安上午4度前往視察受訪指出，中午副市長李四川將和基泰總經理進行相關溝通聽取簡報任務，他強調「你現在就是負起責任，沒有第二條路」，否則人民不會給任何再一次的機會，就這麼簡單。
蔣萬安說，再一次正告基泰建設，即刻出來面對問題，不要規避責任，同時把該負起的責任負起，昨天也已經強調，如果沒有負起該負起的責任「你也休想在台北市動一個案子」。
蔣萬安也說，今天市民朋友都在看，過去所建立的相關機制SOP，會深刻地來檢視，該修改就修改，該要改進就改進，市府會成立專案調查小組，由李四川來統籌，從機制面會改變，從台北開始做起，讓政府的角色更主動積極。
蔣萬安表示，基泰建設部分，會強烈要求出來面對，中午李四川會和基泰總經理在這裡進行相關溝通，希望讓市民看到基泰建設負起責任的態度，現在就是負起責任，沒有第二條路，否則人民不會給任何再一次的機會，就這麼簡單。
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