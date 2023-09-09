快訊

天坑、塌陷頻傳 家旁蓋大樓你一定要做的兩件事

美網／學對手掛電話慶祝 約克維奇4大滿貫都闖決賽：很自豪

嘉義觸口2台電外包工疑觸電卡8樓高壓電塔 1昏迷1待救

基泰高層下午將出面 蔣萬安：負起責任、沒第二條路

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北即時報導
北市大直街房屋塌陷事件進入第3天，蔣萬安上午4度前往視察。記者楊正海／攝影
北市大直街房屋塌陷事件進入第3天，蔣萬安上午4度前往視察。記者楊正海／攝影

北市大直街房屋塌陷事件進入第3天，至今基泰建設高層仍未出面說明。對此，蔣萬安上午4度前往視察受訪指出，中午副市長李四川將和基泰總經理進行相關溝通聽取簡報任務，他強調「你現在就是負起責任，沒有第二條路」，否則人民不會給任何再一次的機會，就這麼簡單。

蔣萬安說，再一次正告基泰建設，即刻出來面對問題，不要規避責任，同時把該負起的責任負起，昨天也已經強調，如果沒有負起該負起的責任「你也休想在台北市動一個案子」。

蔣萬安也說，今天市民朋友都在看，過去所建立的相關機制SOP，會深刻地來檢視，該修改就修改，該要改進就改進，市府會成立專案調查小組，由李四川來統籌，從機制面會改變，從台北開始做起，讓政府的角色更主動積極。

蔣萬安表示，基泰建設部分，會強烈要求出來面對，中午李四川會和基泰總經理在這裡進行相關溝通，希望讓市民看到基泰建設負起責任的態度，現在就是負起責任，沒有第二條路，否則人民不會給任何再一次的機會，就這麼簡單。

基泰建設 蔣萬安 李四川

延伸閱讀

建商損鄰卻自行鑑定 李四川承諾修規則「不會球員兼裁判」

大直建案出事基泰建設惹議 李四川：最大責任都在建商

影／大直民宅坍塌 蔣萬安：全面清查 未安全前不得開工

基泰負全責要蓋全新的？蔣萬安：會要求廠商負起責任

相關新聞

基泰高層下午將出面 蔣萬安：負起責任、沒第二條路

北市大直街房屋塌陷事件進入第3天，至今基泰建設高層仍未出面說明。對此，蔣萬安上午4度前往視察受訪指出，中午副市長李四川將...

新北增天然氣整壓站 年底完工

新北市過往冬季不時傳出天然氣壓力不足，經發局因應用戶逐年增加及用氣量不斷提升研擬對策，欣泰石油氣公司建置五股德音里增設整...

休息區逢大雨必淹 板橋清潔隊忍臭

新北市連日午後強降雨釀多處積淹水，浮洲匝道附近淹水嚴重，板橋區清潔隊員橋下休息區更是逢大雨必淹水，清潔隊員忍受潮濕惡臭環...

新莊區高中用地解編 議員籲安置攤商

新北市新莊區公共設施不足，新莊運動中心附近的高中一、高中二用地共5.57公頃，未來將解編變更為住宅區、公園及市場用地，日...

地方創生年會 日本團隊來台開講

台灣地域振興聯盟攜手新北市府舉辦為期2天台灣地方創生年會，透過論壇交流讓日本與全台各地創生團隊共500人，昨晚齊聚一堂，...

北市重陽禮金領取 議員促簡化

台北市暌違7年，今年恢復發放1500元重陽敬老金，不過，領取方式多元且時間不一，議員質疑太過複雜，不便民。台北市社會局表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦