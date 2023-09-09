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北市文山區景豐一區社宅上梁 明年9月完工

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北市景豐一區社會住宅昨天上梁，市府工務局、都發局、水利處等單位出席，祈求順利完工。圖／台北市工務局水利工程處提供
台北市景豐一區社會住宅昨天上梁，市府工務局、都發局、水利處等單位出席，祈求順利完工。圖／台北市工務局水利工程處提供

北市文山區景豐一區社會住宅新建工程昨天上梁，預計明年9月完工，1、2樓將有社福機構進駐，3樓以上共90戶，房型大小從11坪到27坪不等，將待完工之後，再依周邊市場行情估算租金。

景豐一區社宅基地面積2439平方公尺，為地上14層、地下2層的鋼筋混凝土造建築物，工程經費4.9億元。昨天上梁，工務局長黃一平與都市發展局、社會局、水利處與設計監造及施工團隊都出席，祝禱順利完工。

黃一平說，景豐一區社宅於2020年開工，但發包後，不巧碰上營建原物料價格上漲，加上缺工、缺料等種種挑戰，幸好一一克服，預計明年9月完工。

工務局水利工程處工務科長羅木榮表示，社宅規畫1、2樓由台北市社福機構進駐，屆時將有社區圖書室、公共托育家園等，3到14樓共90戶住宅，11坪的一房型有72戶、18坪的二房型有12戶、27坪的3房型有6戶，完工後交給北市都發展，依市場行情估算租金。

市府表示，景豐一區社宅建築取得銀級綠建築標章、銀級智慧建築標章，以及耐震標章，住宅景觀窗藉由不同樓層眺望山景，落實城市的居住美學，打造戶外更多綠帶空間，且鄰近捷運萬隆站，交通十分便捷。

羅木榮說，透過公共社福與商業空間的進駐，可串連城市開放空間及綠帶，除了景豐一區社宅，一旁也規畫二區社宅，日後將動工。

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