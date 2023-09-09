北市重陽禮金領取 議員促簡化

台北市暌違7年，今年恢復發放1500元重陽敬老金，不過，領取方式多元且時間不一，議員質疑太過複雜，不便民。台北市社會局表示，符合條件民眾到年底都能領取，會蒐集相關意見，作為明年改善的依據。

台北市議員秦慧珠說，今年重陽禮金發放對象分為三類，領取方式有電子票證、匯款、現金，時間又不一樣，讓人看了眼花撩亂。

她舉匯款為例，金融機構只限郵局和台北富邦銀行，「難道北市長輩為了領錢還要特別開戶？」另外，全國首創的電子票證「嗶卡」，8月8日開始領取，但只限一個月，9月7日截止後就不能再領，且僅限合作廠家，不少夜市、小攤商反映無法分到外溢效果。現金發放則是比匯款慢幾天，只能在區公所指定時間到戶籍地領取，對長輩不方便。

最讓她不解的是，99歲以上人瑞雖由里幹事送到家，但發送的時間從9月到11月中旬，長達兩個月，北市人瑞的人數並沒有很多，「為何要讓長輩等那麼久？」

秦慧珠說，市府要將重陽禮金當成政績，就該敬業一點、執行的有效率些，以台中市、台南市等，都是統一時間內用匯款方式領取，建議市府日後同一天匯款，「簡單便民就好。」

台北市社會局老人福利科長楊雅茹說，99歲以上長輩會致贈金戒指、敬老狀，及中央的禮品，還會關心家訪，所以要先預約，時間才會拉長到兩個月；匯款需要手續費，發放55萬人，就得花費上百萬元，不過，未來會再檢討行政程序。

她說，今年是復辦第一年，領取方式多元也較為繁複，會蒐集各界意見，作為改善的參考；也強調只要符合資格，年底前都還可領取。