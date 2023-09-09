地方創生年會 日本團隊來台開講

台灣地域振興聯盟攜手新北市府舉辦為期2天台灣地方創生年會，透過論壇交流讓日本與全台各地創生團隊共500人，昨晚齊聚一堂，除開創台日合作契機，也頒發「地域振興大賞」，新北市長侯友宜也至現場見證獲獎團隊榮耀。

年會焦點論壇由日本茨城縣副知事橫山征成、前國發會副主委曾旭正及新北農業局長李玟開啟創生對談，並邀請4個日本創生團隊分享「跨」越主題，包含宮城縣的「櫻井木芥子店」闡述木芥子人偶產業及文化記憶的跨時代傳承、愛知縣「百年草」分享跨領域結合銀髮勞動力及長照服務導入觀光遊憩的創意、島根縣「島留学」吸引國際學生跨文化交流並逆轉廢校危機，以及岩手縣「北三陸Factory」從海膽養殖出發，融合了海洋永續理念等。

市長侯友宜表示，「由下而上」就是新北市推動的地方創生核心價值，從在地團隊及各區公所出發，挖掘地方價值，凝聚共識，發展成新北市的DNA，讓地方永續發展。在全台各地打拚的夥伴是地方創生主角，新北市也會做大家的後盾，讓「跨」能跨越困難，創造屬於年輕人世代。