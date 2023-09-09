聽新聞
test
0:00 / 0:00

地方創生年會 日本團隊來台開講

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北市長侯友宜（中）昨參加台灣地方創生年會，台日團隊500人齊聚新北交流。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜（中）昨參加台灣地方創生年會，台日團隊500人齊聚新北交流。記者李定宇／攝影

台灣地域振興聯盟攜手新北市府舉辦為期2天台灣地方創生年會，透過論壇交流讓日本與全台各地創生團隊共500人，昨晚齊聚一堂，除開創台日合作契機，也頒發「地域振興大賞」，新北市長侯友宜也至現場見證獲獎團隊榮耀。

年會焦點論壇由日本茨城縣副知事橫山征成、前國發會副主委曾旭正及新北農業局長李玟開啟創生對談，並邀請4個日本創生團隊分享「跨」越主題，包含宮城縣的「櫻井木芥子店」闡述木芥子人偶產業及文化記憶的跨時代傳承、愛知縣「百年草」分享跨領域結合銀髮勞動力及長照服務導入觀光遊憩的創意、島根縣「島留学」吸引國際學生跨文化交流並逆轉廢校危機，以及岩手縣「北三陸Factory」從海膽養殖出發，融合了海洋永續理念等。

市長侯友宜表示，「由下而上」就是新北市推動的地方創生核心價值，從在地團隊及各區公所出發，挖掘地方價值，凝聚共識，發展成新北市的DNA，讓地方永續發展。在全台各地打拚的夥伴是地方創生主角，新北市也會做大家的後盾，讓「跨」能跨越困難，創造屬於年輕人世代。

日本 侯友宜

延伸閱讀

遭鄭文燦批選舉動作 侯友宜競辦：瞎挺林智堅論文才經典

總統大選最新民調出爐！侯友宜選情回穩 與柯文哲差距再拉大

賴清德老家爆違建 侯友宜：新北依法行政態度沒變過

侯友宜提富人稅和青年加薪 藍委：民進黨靠攏有錢人

相關新聞

地方創生年會 日本團隊來台開講

台灣地域振興聯盟攜手新北市府舉辦為期2天台灣地方創生年會，透過論壇交流讓日本與全台各地創生團隊共500人，昨晚齊聚一堂，...

新北增天然氣整壓站 年底完工

新北市過往冬季不時傳出天然氣壓力不足，經發局因應用戶逐年增加及用氣量不斷提升研擬對策，欣泰石油氣公司建置五股德音里增設整...

休息區逢大雨必淹 板橋清潔隊忍臭

新北市連日午後強降雨釀多處積淹水，浮洲匝道附近淹水嚴重，板橋區清潔隊員橋下休息區更是逢大雨必淹水，清潔隊員忍受潮濕惡臭環...

新莊區高中用地解編 議員籲安置攤商

新北市新莊區公共設施不足，新莊運動中心附近的高中一、高中二用地共5.57公頃，未來將解編變更為住宅區、公園及市場用地，日...

北市重陽禮金領取 議員促簡化

台北市暌違7年，今年恢復發放1500元重陽敬老金，不過，領取方式多元且時間不一，議員質疑太過複雜，不便民。台北市社會局表...

北市文山區景豐一區社宅上梁 明年9月完工

台北市文山區景豐一區社會住宅新建工程昨天上梁，預計明年9月完工，1、2樓將有社福機構進駐，3樓以上共90戶，房型大小從1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦