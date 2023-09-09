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休息區逢大雨必淹 板橋清潔隊忍臭
新北市連日午後強降雨釀多處積淹水，浮洲匝道附近淹水嚴重，板橋區清潔隊員橋下休息區更是逢大雨必淹水，清潔隊員忍受潮濕惡臭環境，自嘲「淹習慣了」。議員批連可安心休息場域都沒有。環保局表示，正協調將台65快速道路橋下用地撥作為停車場及休息室，另已協調水利局加裝抽水機。
市議員黃淑君表示，浮洲近期只要大雨就會淹水，板橋區資源回收車也需要撤離，可是清潔隊司機們卻苦笑說已經「淹習慣了」，希望市府應重視基層清潔隊員福利，並檢討防汛措施。
黃淑君說，清潔隊員日曬雨淋為新北市民服務，但卻連一個可以安心休息場域都沒有，甚至自嘲清潔隊是嫌惡設施，「難道這就是新北市政府照顧清潔人員的方式嗎？」
環保局指出，目前正協調相關局處將台65快速道路橋下用地，撥給板橋區清潔隊做為停車場及休息室；另也協調水利局，針對場區淹水部分加裝抽水機，工程已於8月29日決標，預計9月25日開工。
要找合適地點當清潔隊員休息區有一定難度，環保局坦言，清潔隊員執行的任務包括維護市容整潔、清理回收物與垃圾、環境消毒、協助災害預防與搶救等，而工作場所卻常遭排斥、誤解。
環保局說，新北各區隊的作業場區因屬鄰避設施，有些位於橋下或河川公地，多為公所時期使用至今，為進行整建或改建，須完成土地使用分區變更或多目標使用的程序。另如場區被迫搬遷時，尋求新場區常會被附近民眾抗爭，感謝相關單位協助，也盼民眾包容和體諒。
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