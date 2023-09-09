新北增天然氣整壓站 年底完工

新北市過往冬季不時傳出天然氣壓力不足，經發局因應用戶逐年增加及用氣量不斷提升研擬對策，欣泰石油氣公司建置五股德音里增設整壓站，今年底完工後可有效解決新北市西半部行政區的天然氣供應，涵蓋五股、蘆洲、泰山、八里、林口及桃園市龜山等地區，並支援土城及樹林，約30萬戶數逾百萬市民受惠。

隨著降碳排政策，新北許多工廠製產時從燃煤鍋爐改為瓦斯降低碳排放，天然氣用量大增，導致近年部分地區瓦斯壓力不足，冬季時家戶天然氣不時傳出壓力不足，2年前還須靠人工監測天然氣供應，必要時開啟中油販售天然氣的管線應急，避免民眾冬天無熱水澡可洗。

經發局長何怡明說，近年用氣戶數大幅成長，為避免樹林、土城及三峽等管線末端地區的民生與工業用氣不足，因此協助新增計量設備整壓站，免除供氣不穩致市民洗冷水澡的風險。

民眾說，冬天煮飯還可用電磁爐，但最怕沒有熱水澡，瓦斯能更穩定供應樂觀其成，但希望不要因為新設站而調整瓦斯價格。

市議員蔡淑君說，林口不少民眾抱怨沒有瓦斯公司服務處，不論是行政申請或是家裡要接管線，都要特地跑到土城處理，深感不便，建議五股整壓站設置辦公處所讓民眾就近辦理文書作業。

市議員李宇翔表示，新北市工廠能源轉型需求非常強勁，樂見五泰林瓦斯系統更完善。

新北市經發局指出，天然氣使用價格部分，經洽詢欣泰公司原則上不會調整，且任何費用調整均須依經濟部能源局核准後才能實施。而整壓站擴建未來將可提升更加穩定供氣環境，給予民眾更好使用體驗。

欣泰石油氣公司表示，整壓站有雲端壓力控制、即時攝影與24小時值勤人員待命，並備有自動超壓遮斷閥與遠端電動關斷功能，可提供穩固之天然氣供氣安全。