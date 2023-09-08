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行動超市車前往偏鄉雙溪區 阿公阿嬤消費力驚人

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
首度有知名大賣場的行動超市來到雙溪區進駐，阿公阿嬤的消費力也是驚人，相當方便。 圖／觀天下有線電視提供
首度有知名大賣場的行動超市來到雙溪區進駐，阿公阿嬤的消費力也是驚人，相當方便。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區的南天宮今(8)日特別熱鬧，除了有新基里自辦的社區健康衛教講座，還有老人文康行動車及玩具車，更首度有知名大賣場的行動超市來到雙溪區進駐，現場宛如園遊會一般，大朋友小朋友不僅在玩具車玩得不亦樂乎，阿公阿嬤的消費力也是驚人，行動超市也讓民眾省去舟車勞頓到大賣場採購，相當方便。

長輩們齊聚在一起準備等等要唱的歌單，老人文康車每次都讓長輩們很期待，玩具銀行行動玩具車各式復古玩具，還有童玩，讓大朋友回味兒時記憶，小朋友則是玩得不亦樂乎，而更多的民眾是在排隊等待結帳，原來是知名大賣場行動超市第一次來到雙溪，讓民眾都大買一波，也分享自己的戰利品。

雙溪區區長林銚傑表示，今天來了三台車，分別是新北市老人文康車，玩具銀行-行動玩具車，還有知名大賣場的行動超市車，今天通通搬到雙溪南天宮這裡，其中行動超市更是首度出現在雙溪，讓長輩們都感到很新奇，紛紛也買了不少在雙溪不常見的商品，可說是非常便民。

新基里里長蘇虹如說，好久沒看到里內這麼熱鬧了，除了里內辦得社區健康衛教講座，更感謝雙溪區公所的用心安排，讓長輩都能走出家門，不論是玩玩具勾起兒時回憶，還是行動超市應有盡有的商品，讓在場的大朋友小朋友都很開心和滿意。

超市 雙溪區 長輩

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