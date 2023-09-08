快訊

U18世界盃／中華隊4安拿6分、7連勝進冠軍賽！將與日本爭冠

毒駕男釀2死判12年 國民法官判決家屬「難以接受」要上訴

被吃豆腐？大陸新地圖重劃中俄邊界 外媒：普亭只能忍氣吞聲

金山六股里銀髮活動很多元 動健康還送公益物資

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區六股里長輩運動訓練專門器材繩梯，訓練肢體協調性。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區六股里長輩運動訓練專門器材繩梯，訓練肢體協調性。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區六股里的長輩總要到活動中心動一動，在運動教練的精心規劃課程下，每週長輩都會有不同的驚喜。這週教練帶來運動訓練專門器材繩梯，訓練肢體協調性，此外還有深耕地方的天宣愛心慈善會，也帶來普品物資，要送給六股里的弱勢與獨老，讓他們生活更豐盛。

鴻豐健康顧問執行長林秉專說，看似簡單如童玩跳格子一般的繩梯，使用起來一點都不簡單，用走的邊數節拍長輩還能輕鬆的過關，但若是加上手部一起動起來，那可就會手忙腳亂，而透過這樣的訓練，可以讓長輩肢體更協調之餘也更具有靈敏度，因為年長者行走就怕跌倒，透過訓練能夠增加長輩對於沒有預期到的狀態，做出靈敏的反應，降低跌倒與受傷的可能。

六股里長鐘鼎平表示，除了訓練運動，在農曆民俗月普渡過後，深耕地方的天宣愛心慈善會，也帶來普品物資，要送給六股里的弱勢與獨老，讓他們生活更豐盛。為此也感謝天宣愛心慈善會對於在地弱勢鄉親的照顧與協助，讓他們有不虞匱乏的民生物資，減輕生活負擔，也期待透過豐富的銀髮活動，讓來到據點活動的長輩，都能夠感受到滿心的溫暖，並多多動一動，把健康帶回家。

長輩 愛心 運動

延伸閱讀

阿瘦實業攜手盤古銀髮　打造「高齡長照精準整合服務平台」

金山清水溪護岸延伸300米防洪 採砌石法美觀安全

上海兩岸青創賽 台團隊奪三等獎

金山六股里共餐長輩動起來 樂扶協會帶來舒緩體操

相關新聞

一個溜滑梯不夠玩 汐止原住民公園遊具換大組

位在汐止樟樹二路底的原住民公園，因為，週邊的社區大樓越來越多，原本的遊樂器材已經不夠便用，尤其假日小朋友多，只有一個溜滑梯，根本不夠玩，所以，新北市議員白珮茹就協助，將原本老舊的遊具更新，並且更換為大型遊具，要讓孩子們玩的盡興。

金山六股里銀髮活動很多元 動健康還送公益物資

金山區六股里的長輩總要到活動中心動一動，在運動教練的精心規劃課程下，每週長輩都會有不同的驚喜。這週教練帶來運動訓練專門器材繩梯，訓練肢體協調性，此外還有深耕地方的天宣愛心慈善會，也帶來普品物資，要送給六股里的弱勢與獨老，讓他們生活更豐盛。

淡水沙崙海岸停車難 市議員爭取設置汽機車格位

新北市淡水區沙崙海岸，每到假日就會有不少遊客在海岸沙灘上散步，搭配著夕陽美景更有婚紗網美拍拍人群，滿滿都是人潮，但在距離海灘最近的路口處，觀海路筆直的道路上原本都是紅線無法停車，經過新北市議員陳偉杰的爭取之後，現在設置汽車停車位80格、機車停車格25格，交通局完成繪製後評估納入收費管理。

行動超市車前往偏鄉雙溪區 阿公阿嬤消費力驚人

雙溪區的南天宮今(8)日特別熱鬧，除了有新基里自辦的社區健康衛教講座，還有老人文康行動車及玩具車，更首度有知名大賣場的行動超市來到雙溪區進駐，現場宛如園遊會一般，大朋友小朋友不僅在玩具車玩得不亦樂乎，阿公阿嬤的消費力也是驚人，行動超市也讓民眾省去舟車勞頓到大賣場採購，相當方便。

金瓜石北34線道路拓寬好順暢 遊客、居民通行保安全

為改善瑞芳區金瓜石黃金博物館前道路狹窄及會車不易問題，市府近日完成瓶頸路段拓寬改善工程，目前已經完工通車，大幅提升附近時雨中學師生、黃金博物館的遊客、居民等通行安全，今(8)日市議員林裔綺和當地里長就到現場關心車流狀況，現在可以順暢通行，大幅提升道路安全。

北市重陽禮金複雜難領 秦慧珠籲一次匯款「簡便就好」

台北市睽違7年恢復發放1500元重陽敬老金，不過，領取方式多元且時間不一，台北市議員秦慧珠表示，匯款選擇銀行僅限兩家、領...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦