金山六股里銀髮活動很多元 動健康還送公益物資
金山區六股里的長輩總要到活動中心動一動，在運動教練的精心規劃課程下，每週長輩都會有不同的驚喜。這週教練帶來運動訓練專門器材繩梯，訓練肢體協調性，此外還有深耕地方的天宣愛心慈善會，也帶來普品物資，要送給六股里的弱勢與獨老，讓他們生活更豐盛。
鴻豐健康顧問執行長林秉專說，看似簡單如童玩跳格子一般的繩梯，使用起來一點都不簡單，用走的邊數節拍長輩還能輕鬆的過關，但若是加上手部一起動起來，那可就會手忙腳亂，而透過這樣的訓練，可以讓長輩肢體更協調之餘也更具有靈敏度，因為年長者行走就怕跌倒，透過訓練能夠增加長輩對於沒有預期到的狀態，做出靈敏的反應，降低跌倒與受傷的可能。
六股里長鐘鼎平表示，除了訓練運動，在農曆民俗月普渡過後，深耕地方的天宣愛心慈善會，也帶來普品物資，要送給六股里的弱勢與獨老，讓他們生活更豐盛。為此也感謝天宣愛心慈善會對於在地弱勢鄉親的照顧與協助，讓他們有不虞匱乏的民生物資，減輕生活負擔，也期待透過豐富的銀髮活動，讓來到據點活動的長輩，都能夠感受到滿心的溫暖，並多多動一動，把健康帶回家。
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