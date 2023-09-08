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大直塌陷案 北市府：全力協助住戶向基泰求償、律師費市府補助

三重工地意外毀損鄰房牆壁跟違建 被勒令停工、開罰18萬元

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
三重大同南路一幢新建案因混凝土澆置不慎，導致鄰房牆壁和3樓違建受損，工務局正在積極介入協助受損戶修復和賠償等事宜。圖／新北市工務局提供
三重大同南路一幢新建案因混凝土澆置不慎，導致鄰房牆壁和3樓違建受損，工務局正在積極介入協助受損戶修復和賠償等事宜。圖／新北市工務局提供

台北大直昨晚發生工安意外，而新北市三重區一處新建案也發生工安意外，導致鄰房牆壁和3樓違建受損。新北市工務局表示，已依照建築法勒令停工，並對監造人和承造人開罰各9萬元。

位於三重大同南路上的一棟建物，因屋主自行改建未開挖地下室的地上5層樓建案，昨天在做3樓混凝土澆置時，導致隔壁鄰房牆壁受損，及3樓違建輕鋼架坍塌。

工務局表示，市府接獲通報後，第一時間立即會同專業技師公會人員前往現場勘查，針對工地未做妥安全防護措施部分，已依建築法規定勒令停工。其中受損違建部分不得重建，但工地仍應改善完成並賠償受損戶的財產損失後，始得復工。

工務局說明，三重大同南路新建案之前在去年6月拆除老舊建築物過程中，就曾發生鄰損狀況，工務局接獲受損戶投訴後，依「新北市建築物施工損壞鄰房事件處理程序」錄案辦理，並責成該新建案監造人、承造人及專任工程人員至現場查看，當時經專業判斷無危害公共安全疑慮，因此同意工程繼續施工。另有關前次損鄰施工單位雖已即時修復，但雙方對賠償內容經多次協商仍未能達成協議，至今還在協調中。

建築 違建

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