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惡臭！板橋清潔隊休息區大雨必淹 議員曝隊員無奈處境

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
匝道附近的板橋區清潔隊員橋下休息區，只要逢大雨必淹水。圖／黃淑君提供
匝道附近的板橋區清潔隊員橋下休息區，只要逢大雨必淹水。圖／黃淑君提供

新北市連日午後強降雨釀多處積淹水，浮洲匝道附近更是淹大水，有議員發現日前匝道附近的板橋區清潔隊員橋下休息區，只要逢大雨必淹水，清潔隊員只能忍受潮濕惡臭環境，苦笑說「淹習慣了」。新北市環保局表示，目前正協調將65快速道路橋下用地撥作為停車場及同仁休息室，另已協調水利局加裝抽水機。

市議員黃淑君表示，清潔隊員日曬雨淋為新北市民服務，但卻連一個可以安心休息場域都沒有，甚至自嘲清潔隊是嫌惡設施，「難道這就是新北市政府照顧清潔人員的方式嗎？」

黃淑君說，浮洲近期只要大雨就會淹水，板橋區資收車也需要撤離，可是清潔隊司機們卻苦笑說已經「淹習慣了」，希望市府應重視基層清潔隊員福利，同時積極檢討防汛措施。

對此，環保局表示，已積極處理中，目前正協調相關局處將65快速道路橋下用地，撥給板橋區清潔隊做為停車場及同仁休息室；另也協調水利局，針對場區淹水部份加裝抽水機，目前工程已於8月29日決標，預計9月25日開工。

不過，其實清潔隊員休息區尋找適合地點有一定難度。環保局坦言，清潔隊員執行的任務包括維護市容整潔、清理民眾的回收物與垃圾、進行環境消毒、協助災害預防與搶救等，而工作場所卻常遭排斥、誤解。

環保局說，新北各區隊的作業場區因屬鄰避設施，有些位於橋下或河川公地，多為公所時期使用至今，為了要進行整建或改建，須完成土地使用分區變更或多目標使用的程序，另如場區被迫搬遷時，尋求新場區常常會被附近民眾抗爭，感謝新北相關單位的協助，也盼民眾能包容和體諒。

匝道附近的板橋區清潔隊員橋下休息區，只要逢大雨必淹水。圖／黃淑君提供
匝道附近的板橋區清潔隊員橋下休息區，只要逢大雨必淹水。圖／黃淑君提供

淹水

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