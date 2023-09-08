燃煤改天然氣用量大增 五股整壓站年底完工百萬人受惠
隨著燃煤改天然氣減碳排量的國家大方向，天然氣需求也不斷提高。新北市過往在冬季時天然氣不時傳出壓力不足現象，兩年前必須依靠人工監測天然氣供應，必要時開啟中油販售天然氣的管線應急，避免民眾冬天無熱水澡可洗。欣泰石油氣公司建置中的五股德音村增設整壓站今年底即將完工，將可有效解決新北市西半部天然氣穩定供應。
隨著降碳排政策，新北許多工廠從燃煤改為天然氣降低碳排放，天然氣用量大增，新北經發局因應轄內天然氣用氣量不斷提升研擬對策，欣泰石油氣公司建置中的五股德音村增設整壓站，今年底完工後預估將可有效解決新北市西半部行政區的天然氣穩定供應，涵蓋範圍為五股、蘆洲、泰山、八里、林口及桃園市龜山等地區，並輔助支援土城及樹林兩地區，共計約30萬戶數即逾百萬市民受惠。
經發局何怡明局長說明，近年全台用氣戶數大幅成長，為避免樹林、土城及三峽等管線末端地區的民生與工業用氣不足、壓力過低，經發局協助整合在五股德音村交貨口旁新增計量設備整壓站，今年底完工後主要供應泰山、樹林及土城區民生及工業用戶，並輔助樹林配氣站及鶯歌配氣站供應壓力，預估近百萬市民將可有更為穩定且充足的天然氣可用，免除供氣不穩致市民洗冷水澡的風險。
欣泰石油氣公司表示，五股德音村增設整壓站具有雲端壓力控制、即時攝影與24小時值勤人員待命，並備有自動超壓遮斷閥與遠端電動關斷功能，可提供穩固之天然氣供氣安全。公司於研討設計階段即規劃透過加大輸氣管徑，並與泰山、林口、八、五股及蘆洲區等地整併，工程預計年底完成，將提供更充足氣源，受惠用戶數達30萬戶，解決長年來五泰林、蘆洲及八里等地冬季民生及工業用氣不足問題。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言