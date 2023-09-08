快訊

影／ 泰國「水上市場」陷火海！商店被燒毀、攤販急跳水

「玩很大」驚傳意外！KID馬來西亞受重傷 無法行走

白露到送鬼月！4生肖防血光之災 「2大姓氏」中秋前注意

燃煤改天然氣用量大增 五股整壓站年底完工百萬人受惠

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
欣泰建置中的五股德音村增設整壓站，今年底完工後預估將可有效解決新北市西半部行政區的天然氣穩定供應。圖／新北市經發局提供
欣泰建置中的五股德音村增設整壓站，今年底完工後預估將可有效解決新北市西半部行政區的天然氣穩定供應。圖／新北市經發局提供

隨著燃煤改天然氣減碳排量的國家大方向，天然氣需求也不斷提高。新北市過往在冬季時天然氣不時傳出壓力不足現象，兩年前必須依靠人工監測天然氣供應，必要時開啟中油販售天然氣的管線應急，避免民眾冬天無熱水澡可洗。欣泰石油氣公司建置中的五股德音村增設整壓站今年底即將完工，將可有效解決新北市西半部天然氣穩定供應。

隨著降碳排政策，新北許多工廠從燃煤改為天然氣降低碳排放，天然氣用量大增，新北經發局因應轄內天然氣用氣量不斷提升研擬對策，欣泰石油氣公司建置中的五股德音村增設整壓站，今年底完工後預估將可有效解決新北市西半部行政區的天然氣穩定供應，涵蓋範圍為五股、蘆洲、泰山、八里林口及桃園市龜山等地區，並輔助支援土城及樹林兩地區，共計約30萬戶數即逾百萬市民受惠。

經發局何怡明局長說明，近年全台用氣戶數大幅成長，為避免樹林、土城及三峽等管線末端地區的民生與工業用氣不足、壓力過低，經發局協助整合在五股德音村交貨口旁新增計量設備整壓站，今年底完工後主要供應泰山、樹林及土城區民生及工業用戶，並輔助樹林配氣站及鶯歌配氣站供應壓力，預估近百萬市民將可有更為穩定且充足的天然氣可用，免除供氣不穩致市民洗冷水澡的風險。

欣泰石油氣公司表示，五股德音村增設整壓站具有雲端壓力控制、即時攝影與24小時值勤人員待命，並備有自動超壓遮斷閥與遠端電動關斷功能，可提供穩固之天然氣供氣安全。公司於研討設計階段即規劃透過加大輸氣管徑，並與泰山、林口、八、五股及蘆洲區等地整併，工程預計年底完成，將提供更充足氣源，受惠用戶數達30萬戶，解決長年來五泰林、蘆洲及八里等地冬季民生及工業用氣不足問題。

欣泰表示，五股德音村增設整壓站具有雲端壓力控制、即時攝影與24小時值勤人員待命，並備有自動超壓遮斷閥與遠端電動關斷功能，可提供穩固之天然氣供氣安全(上為天然氣管線示意圖)。圖／新北市經發局提供
欣泰表示，五股德音村增設整壓站具有雲端壓力控制、即時攝影與24小時值勤人員待命，並備有自動超壓遮斷閥與遠端電動關斷功能，可提供穩固之天然氣供氣安全(上為天然氣管線示意圖)。圖／新北市經發局提供

林口 八里

延伸閱讀

拜登政府出手 禁止在阿拉斯加浩瀚地區鑽探石油

氣候與經濟二選一？拜登撤銷阿拉斯加石油鑽探，當地原民意見兩極

劉偉龍指控泰山低價賣股涉嫌掏空 北檢偵結認屬「可受公評」不起訴

遭斷水斷天然氣！斗六東市攤商跳腳抗爭 市公所說話了

相關新聞

車主尾隨停車竟得多付前車費用...台中地磁停車格誤判出包

台中市停車位導入智慧化服務，全市共設置6500個地磁停車格，不過有民眾上月在西區五權路停車，停入車格時間為下午5時3分左...

燃煤改天然氣用量大增 五股整壓站年底完工百萬人受惠

隨著燃煤改天然氣減碳排量的國家大方向，天然氣需求也不斷提高。新北市過往在冬季時天然氣不時傳出壓力不足現象，兩年前必須依靠...

金山清水溪護岸延伸300米防洪 採砌石法美觀安全

新北市金山區金山潭子內清水溪支流，因部分護岸不完整，長期有土石滑落和河岸淘空情形，易大雨或颱風威脅居民安全。市政府近日完...

貼近年輕人 北市拚後年設青年局

台北市長蔣萬安競選時承諾成立青年局，解決年輕人問題，但有議員批評青年局成立時程無下文，教育部「全國青諮網」北市青年委員資...

後巷美化 增3夯景

民宅後巷過去總給人骯髒惡臭的印象，新北水利局近年推動汙水下水道接管，順道為後巷美化，近期以「探索昆蟲世界」、「為你盛開的...

人行環境改善開工 忠孝東路三段人行道淨寬逾2.5米

台北市忠孝東路三段人行環境改善工程第一標在這個月開工，台北市新工處共同管道科長洪維聰昨天表示，工程以人行道拓寬為主，並設...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦