燃煤改天然氣用量大增 五股整壓站年底完工百萬人受惠

隨著燃煤改天然氣減碳排量的國家大方向，天然氣需求也不斷提高。新北市過往在冬季時天然氣不時傳出壓力不足現象，兩年前必須依靠人工監測天然氣供應，必要時開啟中油販售天然氣的管線應急，避免民眾冬天無熱水澡可洗。欣泰石油氣公司建置中的五股德音村增設整壓站今年底即將完工，將可有效解決新北市西半部天然氣穩定供應。

隨著降碳排政策，新北許多工廠從燃煤改為天然氣降低碳排放，天然氣用量大增，新北經發局因應轄內天然氣用氣量不斷提升研擬對策，欣泰石油氣公司建置中的五股德音村增設整壓站，今年底完工後預估將可有效解決新北市西半部行政區的天然氣穩定供應，涵蓋範圍為五股、蘆洲、泰山、八里、林口及桃園市龜山等地區，並輔助支援土城及樹林兩地區，共計約30萬戶數即逾百萬市民受惠。

經發局何怡明局長說明，近年全台用氣戶數大幅成長，為避免樹林、土城及三峽等管線末端地區的民生與工業用氣不足、壓力過低，經發局協助整合在五股德音村交貨口旁新增計量設備整壓站，今年底完工後主要供應泰山、樹林及土城區民生及工業用戶，並輔助樹林配氣站及鶯歌配氣站供應壓力，預估近百萬市民將可有更為穩定且充足的天然氣可用，免除供氣不穩致市民洗冷水澡的風險。