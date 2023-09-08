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台中推無紙化 113年起停寄機車定檢明信片

中央社／ 台中8日電

台中市政府環境保護局今天表示，民國113年起全面停止寄發傳統機車定檢明信片，改以手機E化簡訊通知，尚未登錄的機車車主應儘速加入機車排氣定檢E化簡訊通知服務。

為實踐2050淨零碳排，環保局說，機車車籍登記於台中的車主，可以智慧型手機或平板上網或掃描QR-code進線上網頁申請。依系統提示登記申請完成者，未來可於每年車輛定檢期間收到機車排氣檢驗簡訊通知提醒。

環保局表示，設籍於台中機車約182萬輛，其中每年應定檢機車達123萬餘輛，停寄明信片可減少紙張浪費及公部門每月印製、寄發明信片的龐大行政公帑支出，減輕郵差繁重勞務，降低郵務車執勤排碳量。

環保局說，出廠滿5年以上機車每年應依行照發照月份及前後1個月期間，主動前往機車排氣檢驗站完成年度排氣定檢。逾期未定檢，將依空氣污染防制法裁處新台幣500元；逾通知期限6個月仍未完成檢驗，將再裁處3000元罰鍰，後續經環保局再通知限期完成定檢而仍未改善完成者，將移送監理機關逕行註銷牌照。

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