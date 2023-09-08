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土壤像水...基泰大直出包樓塌 專家揭施工技術2大問題

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
台北市大直街94巷周圍疑因建案工程，造成民宅傾斜、塌陷，許多住家大門前已塌陷變形。記者余承翰／攝影
台北市大直街94巷周圍疑因建案工程，造成民宅傾斜、塌陷，許多住家大門前已塌陷變形。記者余承翰／攝影

台北市中山區大直街94巷昨晚多棟民宅傾斜，其中一棟一樓塌陷，而基泰建設的工地現場更是坍塌嚴重。新北市建築師公會理事、建築師林忠慶指出，該處土壤屬軟弱黏土層「就跟水一樣」，技術上更是有2大問題，包括連續壁都沒有打到岩層、該建案使用「深開挖」而非「逆打工法」。

林忠慶表示，北市府跟建商都需要各負一半責任，該處地質屬台北盆地松山層的黏土層，「那邊的土壤就像水一樣」，土壤相當軟弱，因此開挖除了做連續壁外，通常還要做地盤改良等前置作業。

林忠慶說，看相關資料顯示，該建案開挖12米、連續壁做24米，通常連續壁至少要打到岩層至少3米才會穩固，但事實上這邊是要到26.5米才會遇岩層，「連續壁都沒有打到岩層，做再深都一樣沒有用」。

林忠慶還說，對於這種軟的土層，正常做法會用逆打工法，但這個建案卻是用深開挖，在這個步驟已經錯誤，才會影響到後面房子。

他進一步解釋，一般工法事往下挖到12米深再往上蓋，但逆打工法是從地表面同時向上和向下開挖施工，在向下開挖地基、地下室同時，也從地表面向上蓋一層樓，「施工成本會較高，但可以減少深開挖的秏時及損鄰情況」，對於該處軟土壤加上附近老舊建築本身就較不穩固，必須使用逆打工法，才會安全。

台北市大直街昨發生建案施工導致民宅下陷傾斜。記者余承翰／攝影
台北市大直街昨發生建案施工導致民宅下陷傾斜。記者余承翰／攝影

打工 建築

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