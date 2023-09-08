車主尾隨停車竟得多付前車費用...台中地磁停車格誤判出包

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聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市停車位導入智慧化服務，全市共設置6500個地磁停車格。圖／台中市政府提供
台中市停車位導入智慧化服務，全市共設置6500個地磁停車格。圖／台中市政府提供

台中市停車位導入智慧化服務，全市共設置6500個地磁停車格，不過有民眾上月在西區五權路停車，停入車格時間為下午5時3分左右，但停車收費單記載的時間卻多停了半小時，懷疑收費員開錯單。台中市交通局表示，前後車接續停放時，地磁感測可能未及斷單，致後車停入時間偵測為前車停入的時間，交通局將重新製單，並請廠商改善。

台中市近年停車格設置地磁感測器，車子停入車格後，會傳訊息通知開單人員，可根據車輛停車、取車時間精準計算停車費

不過，有民眾今年8月11日開車前往台中市西區五權路停車，發現路邊停車格剛好有車子駛離，於17時3分停入停車格，未料最後停車收費單記載的停車時間卻是16時34分，質疑地磁感測器出錯，或是停車收費員開錯單，造成車主權益受損。

交通局表示，此案地磁時間紀錄顯示16時34分有車輛停放車格，因此開單時間以該時間立單，但再查開單員巡場照片，僅當日17時42分拍攝開單照片，離場紀錄時間為18時15分，基於誠信原則，此案將重製單，時間為17時42分起算至18時15分，請民眾繳納停放34分鐘費用共30元。

交通局指出，地磁開單主要利用地磁感測後即開始計算時間，不過前後車接續停放時，地磁感測可能未及斷單，因此開單員巡場時，即以地磁開始偵測的時間立單。停管處已要求開單廠商務必檢測地磁偵測系統，如有異常將請業者立即查明及修復，並要求開單員巡場時間要掌握好，避免再次發生。

台中市 停車費

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