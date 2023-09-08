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新北輔具App啟用 在家就可申請
新北市身障者人口有17萬7006人、老年人口70萬7689人，每年申請輔具補助達2萬915人。為減少身障者及長者外出申請的不便，新北輔具EASY GO App昨正式啟用，可透過App向輔具資源中心申請，免臨櫃、免致電就可完成，也可免費申請二手輔具。
App有五大特色功能，包括輔具申請免臨櫃、免致電，App直接填寫送出；即時查詢補助核定結果、補助區間及補助額度；可自動推播提醒評估及核定結果；線上提供民眾相關衛教影片資訊及特約廠商資訊；特約廠商請款資料可透過App簽證，簡化民眾簽名程序。
行無礙資源推廣協會總幹事許朝富說，他自幼罹患小兒麻痺，透過輔具協助，能讓身障者正常生活，也減少照護者負擔，要外出臨櫃申請，對身障者、銀髮族相當折騰，如今有App在家就能申請，相當貼心。
副市長劉和然說，App讓市民申請免臨櫃、免致電，直接填寫送出，且線上提供衛教影片及廠商資訊，新北輔具資源中心也提供免費二手輔具，提供給有需要者。據統計去年共回收1萬5634件二手輔具，媒合1萬3240件，市民可透過App申請，預計上線1年後，App下載次數可達1萬5千次。
社會局長李美珍指出，未來市民可在App內，即時查詢輔具補助核定結果、補助區間及補助額度，隨時掌握自身可利用資源，提醒市民使用前要先申辦新北市民雲帳號，才可以申請輔具，另有設計網頁版可操作。
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