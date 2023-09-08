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誰亂丟垃圾？ 監視器+AI精準揪出

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北環保局與民間開發測試亂丟垃圾包行為辨識AI系統，精準揪出違規者。圖／新北市環保局提供
新北環保局與民間開發測試亂丟垃圾包行為辨識AI系統，精準揪出違規者。圖／新北市環保局提供

亂丟垃圾損人不利己，新北市環保局在違規熱點建置1029支移動式監視器取締亂丟垃圾，過去要透過人工逐一辨識畫面，如今市府與有線電視業者合作，在三重、淡水兩區試辦AI輔助科技執法，可精準從龐大畫面資料庫快速找到出現垃圾地點，哪一段時間出現「丟包者」及逃逸路線都能掌握，透過車牌辨識循線追緝，7、8月已抓到105次違規。

環保局表示，亂丟垃圾依廢清法可罰1200至6000元，新北加重罰則，罰鍰3600元起跳，希望提高遏阻效果。AI辨識準確度高，第一階段在淡水、三重試辦，後續將擴大應用範圍。

查緝亂丟垃圾者難度高，環保局在新北市亂丟垃圾熱點設置1029支移動式監視器，截至2022年，新北市一般廢棄物違規案共1萬2327件，高達73％是據監視器畫面告發。

新莊區壽山路水源二橋附常見亂丟垃圾，因地處偏僻取締不易，市府架設移動式監視器取締，鏡頭卻屢次遭受破壞或移動角度，發現是附近有有線電視電線電纜，另架監視器監視「螳螂捕蟬、黃雀在後」，最後抓到破壞監視器凶手，也追查到亂丟垃圾行為人是附近工廠員工，最後都被告發處分。

環保局指出，以往使用傳統移動式監視器取締亂丟垃圾，每2、3天要派人更換電池及記憶卡，為提高效率，環保局與有線電視業者合作，藉有線電視既有電網電力架設可線上饋電的監視器，將影像回傳雲端，免去人工作業負擔，搭配AI辨識人形影像軟體擷取畫面。

環保局人員透過AI擷取出影像後，稽查人員進行後續查處，若發現亂丟者是騎乘機車或開車，將以車牌追人方式查處；若是步行方式亂丟，會破袋稽查或請里長、里民協助指認。

監視器 淡水

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