貼近年輕人 北市拚後年設青年局

台北市長蔣萬安競選時承諾成立青年局，解決年輕人問題，但有議員批評青年局成立時程無下文，教育部「全國青諮網」北市青年委員資料都沒更新，主委和委員還是柯文哲等前朝官員。對此研考會表示，青年局成立時程已定，目標民國114年1月1日成立，現正諮詢專家學者意見，組織架構、預算明年送議會審議。

北市研考會指出，組織規則通過才可編列預算，今年都要先準備好，組織規則明年送市議會審議，通過後再報中央備查；預算部分，今年先確定大概方向、後續相關人事等預算也是明年籌編，送市議會審議。

研考會說，目前除了諮詢青年委員會的委員意見，還要尋求外部6位新諮詢顧問，9月底召開籌編小組會議，希望提供更好內容。

台北市議員簡舒培批評市府，教育部「全國青諮網」北市青年委員資料都沒更新，委員還是前朝市府，北市青委會網站更完全當機，痛批市府「螺絲掉滿地」。

針對議員的批評，研考會表示，今年6月已成立青年局籌備工作小組預計後年成立，至於議員提出網站資料未更新，目前舊資料已下架完成。目前青年就業等都分散在各局處，包括就業創業分別在勞動局、產發局，後續業務都會會集中在青年局，未來青年局將會是市府一級機關。

家住高雄北漂來工作的陳先生表示，在台北生活物價高，自己一個月薪水靠扣掉勞健保能實拿3萬，但扣掉水電、房住、食宿等，還要付孝親費給家裡，每月都所剩無幾，無法存錢，希望能給予外縣市來打拚的孩子多一點幫助，減輕生活壓力。

北市大前學生會長陳柏諺表示，租屋、就業等議題對即將畢業的學生固然重要，但希望市府挹注資源在社會環境之餘，也期待青年局關注校務會議中學生代表的比例，讓更多關心校園事務的同學能夠促進校園改變。