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猴硐貓橋被強風吹壞有安全疑慮 議員爭取經費要改善

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
新北市議員林裔綺爭取近兩千萬元改善貓橋經費，等招標完成，便可進場施工，讓遊客和居民在通行時安全更有保障。圖／觀天下有線電視提供
新北市議員林裔綺爭取近兩千萬元改善貓橋經費，等招標完成，便可進場施工，讓遊客和居民在通行時安全更有保障。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳猴硐著名的貓村，每到假日都吸引大批遊客前往朝聖貓咪天堂，但連接到光復里貓村的貓橋，因為長年風吹雨淋，再加上近幾次颱風將橋體吹壞，讓這座橋梁安全性備受考驗，今(7)日市議員林裔綺就偕同里長到貓橋關心目前狀況，並已爭取近兩千萬元改善經費，等招標完成，便可進場施工，讓遊客和居民在通行貓橋時安全更有保障。

光復里里長周晉億表示，猴硐貓橋在102年重建完成，因內部設計有貓跳台和人貓休憩座椅，為首座人貓共用的陸橋，成為遊客到訪的一大亮點，但因為重建後也有十年的時間，加上東北角潮濕多雨的天氣，很多橋體結構已經開始鏽蝕，這兩年也收到許多民眾反映，感謝市議員林裔綺一直協助向市府爭取修繕經費，希望能早日定案。

市議員林裔綺就說，這座貓橋因為造型可愛又具特色，許多遊客都會來這裡拍照留念，而這座陸橋，更是光復里居民每天回家的唯一通道，這幾次颱風的強風也造成幾處結構剝落，安全性有疑慮，因此，她協助爭取近兩千萬的改善經費，現在就等招標順利，就能進場施工改善。

議員 瑞芳 猴硐 貓咪

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