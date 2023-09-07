影／侯友宜表揚新北優秀體育選手 支持者贈花盼凍蒜
新北市長侯友宜今天頒獎表揚新北體育有功人員，盼體育運動扎根在每個市民生活，也能不斷培育優秀運動選手。典禮結束後，一群支持者獻花給侯市長，並高呼「凍蒜」口號，預祝侯市長能更上層樓為民服務。
侯友宜肯定與多傑出選手的優秀表現，以及背後支持的家庭、教練、學校與委員會，尤其新北市在全中運體操七金的莊佳龍，以及16歲巴黎帕運國手陳柏諺等人令人驚艷的表現，都有毅力不拔的堅忍精神，希望新北市持續讓體育運動向下扎根，讓運動為城市加分，這些都有賴體育老師、行政人員、學校、體育團體、還有公司企業等合作夥伴。
典禮結束後，侯友宜也期勉陳柏諺等選手，能克服學習障礙全心投入桌球運動，年僅16歲征戰國內大小賽事，並在今年取得2024巴黎帕運參賽權。
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