全國首創輔具線上申請APP 新北身障銀髮87萬人受惠

新北市身障者人口至7月底有17萬7006人、老年人口有70萬7689人，每年申請輔具補助達2萬915人。為減少身障者及長者需外出申請的不便，「新北輔具EASY GO APP」今正式啟用，可透過APP向輔具資源中心申請，免臨櫃、免致電就可完成，也提供免費二手輔具供申請。

APP共有五大特色功能，包括輔具申請免臨櫃、免致電，APP直接填寫送出；即時查詢補助核定結果、補助區間及補助額度；APP可自動推播提醒評估及核定結果；APP線上提供民眾相關衛教影片資訊及特約廠商資訊；特約廠商請款資料可透過APP簽證，簡化民眾簽名程序。

「行無礙資源推廣協會」總幹事許朝富表示，他從3歲就有小兒麻痺，從小需要輔具協助，不僅讓身障者可以正常生活，也可減少照護者負擔，先前長照2.0開放後，多次外出申請東西要帶紙本，但忘東忘西要返家拿，對身障者跟銀髮族是個痛點，如今APP讓他們在家就可以申請。

副市長劉和然表示，APP讓市民申請免臨櫃、免致電，直接填寫送出，且線上提供相關衛教影片及特約廠商資訊，新北輔具資源中心也提供免費二手輔具，經專業人員維修整理並消毒後，提供給有需要者，據統計去年度共回收1萬5634件二手輔具，媒合1萬3240件，市民可透過APP線上申請，預計上線一年後，APP下載次數可達1萬5千次。

劉和然話鋒一轉地說，每個市府或中央也好，要平均分配資源給很多國人，最近思考一個國家發展，這些長輩從年輕時就開始努力，到成年出社會後納稅，到60幾歲，其實已對這社會國家付出很多，「最近很多議題都質疑公平正義該怎麼分配，就是如何無私看待任何事情」。