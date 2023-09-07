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忠孝東路三段施工 人行道淨寬至少2.5公尺

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市新工處將忠孝東路三段工程切為兩次標施工。圖／台北市工務局新工處提供
台北市新工處將忠孝東路三段工程切為兩次標施工。圖／台北市工務局新工處提供

台北市忠孝東路三段人行環境改善工程第一標本月開工。台北市新工處共同管道科長洪維聰表示，工程以人行道拓寬為主，並設置機車彎，也將變電箱、號誌等移開，使人行道淨寬達2.5公尺到3.5公尺，施工時間為上午10點到下午4點，以避開尖峰車潮，預計2024年6月完工。

第二標工程路線由忠孝東路三段至復興南路一段。不過先前流標，稍微調整預算後，將於下周再次上網開標。

洪維聰指出，為了延續忠孝東路人行環境改造計畫，這次工程範圍北側從建國南路至1段到忠孝東路3段217巷、南側自建國南路至1段至忠孝東路3段216巷，包含路型調整及路面銑鋪、人行道透水鋪面、行穿線退縮、中央庇護島、停車彎、排水、照明、植栽、纜線管路、智慧共桿、街道座椅等。

人本環境是這次工程理念，他說，特別是行穿線遠離路口，路口轉彎處也會拓寬，而分隔島會開設一個缺口，增設停等庇護島，也會注意無障礙斜坡等改善，未來機車也不能停放於人行道。

洪維聰也說，施工過程預計會占據一個車道，會依照原先提出的交維計畫展開，工作時間從上午10點到下午4點收班，盡量避開上下班壅塞車潮，工程預計於2024年6月完工。

洪維聰補充，忠孝東路是台北城早期發展的街區，所以沿線會保留文化及產業痕跡，原先復興東路、Sogo忠孝館北側的機車停車場，也施工改建成「瑠公綠廊帶」，屆時能與東側改造完成的「瑠公公園」和基地西北側的「瑠公圳公園」串接成民眾、遊客休憩場所。

台北市新工處共同管道科長洪維聰表示，工程以人行道拓寬為主。
台北市新工處共同管道科長洪維聰表示，工程以人行道拓寬為主。

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