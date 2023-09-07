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不習慣「行人早開」議員憂駕駛常暴衝行人以為號誌故障
台中市府截至8月共設350處「行人專用」及「行人早開」時相，維護行人安全。民進黨議員黃守達指出，但民眾習慣又對交通號誌不了解，經常可見汽機車「暴衝」或「緊急剎停」，增加交通風險。交通局長葉昭甫表示，會加強宣導。
立法院4月14日三讀通過「道路交通管理處罰條例」修法，針對汽車駕駛不禮讓行人加重罰則。台中市政府半年來設置行人專用及行人早開時相，8月下旬「行人專用」時相122處、「行人早開時相」228處。
「時相」是交通專有名詞，指的是綠燈時可通行的車流方向；「行人專用時相」常設立在交叉路口，行人能以直行、對角線等方向穿越路口，不需與任何轉向的車輛爭道。
「行人早開時相」是在車用綠燈亮起前，提前3至7秒供行人穿越馬路。提高行人能見度、減少人車爭道。
黃守達指出，西區美村路一段與民生路口，原設置行人專用號誌且與行車管制號誌秒數同步，最近改設行人早開時相，行人約有5秒可優先通行。
黃守達說，現場直擊有很多汽機車駕駛還未習慣稍等，或「看錯號誌」，搶先衝出來的狀況屢見不鮮。
黃守達表示，他現場訪問民眾對行人早開時相的看法，沒想到不少人判斷號誌「故障」了，根本就是缺乏宣導的結果。
黃守達要求，市府應加強行人早開號誌的宣導，甚至可研議在過渡時期設置「行人時相早開」標誌。另同步更新紅綠燈，將一般的紅綠燈改為讀秒式，讓用路人習慣行車與行人的管制燈號完全獨立，減少車流啟動的遲滯時間。
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