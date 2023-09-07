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貼近青年人 蔣萬安成立青年局時程曝光

聯合報／ 記者楊正海洪子凱／台北即時報導
北市青年局將於114年1月1日成立。圖／聯合報系資料照
北市青年局將於114年1月1日成立。圖／聯合報系資料照

台北市長蔣萬安競選時承諾要成立青年局，貼近青年、解決年輕人問題。但有議員批評青年局成立時程無下文，教育部「全國青諮網」北市青年委員資料都沒更新，主委和委員還是柯文哲等前朝官員。不過研考會今指出，青年局成立時程已定，目標是民國114年1月1日成立，現正諮詢專家學者意見，組織架構、預算明年就會送市議會審議。

北市研考會指出，目前已經訂出目標，青年局預計在114年1月1日成立，所以明年就要編預算，今年9月底會召開籌編小組正式會議，為了要在114年成立，因此預算和組織員額，今年都要先準備好，目前除了諮詢青年委員會的委員意見，還要找外部6位新的諮詢顧問，希望提供更好的內容，9月底會開會。

由於要先成立組織前，組織規則通過才可編預算，研考會指出，組織規則明年就會市議會審議，通過後再報中央備查。預算部分，今年會先確定大概方向、後續相關人事等預算，也是明年籌編預算，送市議會審議。

目前北市青年就業等都分散在各局處，包括就業創業分別在勞動局、產發局，後續業務都會會集中在青年局，未來青 年局將會是市府一級機關。另外，北市府青年事務委員會本屆任期於112年8月31日屆期，青委會完成階段性任務，網站(tyac.gov.taipei) 已於9月1日下架。有關全國青諮網之北市青委會相關資料亦已於9月5日下架。

至於議員指教育部「全國青諮網」上的北市青年委員資料都沒更新，委員還是前朝市府；北市青委會網站更完全當機，批評市府「螺絲掉滿地」。研考會表示，今年6月已成立青年局籌備工作小組預計後年成立，至於議員提出網站資料未更新，目前舊資料已下架完成。

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