幸福職場 這間公司生育補助10萬

新北市勞工局推動「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施」，今年有49家企業通過審查，有25家獲得優質企業表揚。其中第一金證券提供10萬元生育補助，讓員工鄭先生直呼是「幸福企業」，另還有優於法令的陪產假，讓他能夠專心陪伴，羨煞其他勞工。

新北市勞工局表示，新北市獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施計畫邁入第4年，今年總計有49家企業通過審查，核定措施97項，受惠勞工達1萬8385人次。勞工局更表揚辦理友善措施2項以上的25家優質企業，感謝企業為員工營造工作與家庭平衡的職場，造福新北的勞工朋友。

勞工局長陳瑞嘉表示，今年獲獎企業中有4家審核通過5項措施，為本次最多，台灣大哥大及第一金證券皆提供了優於法令的產假或陪產、婚、喪、防疫等假及數萬元的生育補助；聚興科技提供15日全薪病假及防疫關懷物資。

另台康生技提供半薪家庭照顧假及員工眷屬家庭日旅遊、團體保險；其他獲獎企業也提供了優於法令的全薪生理假、生日假、及特休假天數等，或者辦理友善孕產婦的措施、設置臨時托兒空間等鼓勵生育，讓員工更能兼顧工作與家庭。

任職第一金證券的鄭先生表示，公司提供優於法令的陪產假，讓他在配偶生產時能夠時放下手邊的工作，專心陪伴，更有10萬元的生育補助，對育兒有實質性的幫助；另一名員工江小姐則感謝公司提供2天的全薪疫苗接種假，讓她在預約疫苗時更有彈性，接種後也有充足的時間休息。

台康生技的張小姐表示，因公司有提供半薪的家庭照顧假，讓她在有緊急照顧家人需求時，可無後顧之憂的請假，另外她也與家人一同參加家庭日活動，有機會讓家人了解公司，增進親子關係。

聚興科技今年首次申請，即通過5項措施，人資部林專員表示，有參考其他企業歷年通過的措施，希望透過建立友善措施制度讓員工安心工作，降低人力流動，好的人才可讓企業久任留用。

勞工局表示，將持續推動「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施」計畫，希望轄內企業多多參考仿效，也鼓勵體察員工需求，辦理讓員工更有感、更受用的措施，創造勞資雙贏。