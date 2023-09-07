汐止北山大橋機車道銑鋪改善積水 9日夜間須改走汽車道
新北汐止北山大橋機車道近期出現積水問題，騎士騎乘常經過總是憂心打滑，為改善道路安全及舒適度，新北養工處將作改善工程，9日夜間10時至翌日上午6時封閉機車道施工，用路人須改走汽車道，並配合現場義交引導通行。
養工處指出，汐止區北山大橋是通往台北市南港區及經南港聯絡道至環東大道的交通要道，豪雨期間機車道路面容易積淹水而影響行車安全，因此決定將容易積水處重新銑鋪改善，以提升用路品質及安全。
養工處說明，目前交通局正在試辦假日開放機車行駛北山大橋汽車道，因此將這次銑鋪工程排定在9月9日假日施工，以降低用路人不便，屆時請機車族依交維管制引導改走北山大橋汽車道通行。
養工處提醒，施作路段日間車流量大交通繁忙，因此選擇夜間封路施工，若遇雨則順延施作期程，以保障施工人員及行車安全，施工期間造成不便敬請見諒。
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