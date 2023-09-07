U-Sport樂運動啟動 蔣萬安要求首長養成規律運動習慣
台北市政府體育局上午日舉辦「2023 U-Sport台北樂運動」記者會，也是台北市長蔣萬安競選時的政見之一，宣告「整個北都是我的運動場」首部曲正式啟動，今年在北市各運動中心試辦免費運動集點。蔣萬安在致詞時指出，感謝各局處的配合，今天首長都在，要以身作則，養成規律運動習慣。
北市體育局指出，開放23至64歲市民登記發放2萬份1500U幣運動點折抵運動消費；以及7歲以上市民每日運動可集點5U幣，限量80.2萬份，動越多賺越多，今天下午2點至9月14日下午2點止開放登記，市民可透過台北通APP或市民服務大平台登記意願，9月30日起可在北市運動中心使用U幣，凡完成12次運動集點，可額外獲得60U幣運動點，更可參加總價值30萬元禮品抽獎，帶動全民健康與運動風氣。
蔣萬安指出，很高興能夠跟所有市民朋友正式宣布，U-Sport台北樂運動的政策即將在9月30日正式上路，今年是市府試辦，很高興能夠落實去年所談到的運動政策落實，同時在今天正式向大家宣布。
蔣萬安說，希望民眾養成規律運動的習慣，透過結合12個區的運動中心，鼓勵大家能夠多運動「動越多賺越多」的概念。另外，民眾去運動的話，未來可以累積U幣，之後可以參與抽獎，今年試辦，明年就擴大跟民間的運動中心，以及兌換運動商品做結合，希望能夠提升台北市平均規律運動的人口比例，從現在的37%，目標希望能夠逐步提升到40%。
體育局指出，凡23歲以上至64歲設籍於北市市民，9月7日下午2點至9月14日下午2點止，可使用台北通APP或利用市民服務大平台登記，即有機會獲得1500U幣運動點，另外，凡7歲以上市民完成登記後，可到台北市運動中心游泳池、健身房運動，或報名運動中心U-Sport專案體驗運動課程，掃描台北通 APP活動QR code，即可參加U幣樂集點活動。
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