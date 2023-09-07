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影／北市推U-Sport 台北樂運動 蔣萬元：期待巿民規律運動比例提升

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席在市府中庭舉辦的「2023 U-Sport 台北樂運動」記者會，介紹如何使用U-sport集U幣活動。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安上午出席在市府中庭舉辦的「2023 U-Sport 台北樂運動」記者會，介紹如何使用U-sport集U幣活動。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安上午出席在市府中庭舉辦的「2023 U-Sport 台北樂運動」記者會，一同與體育局長王泓翔、資訊局長趙式隆、文化局長蔡詩萍、教育局長湯志民進行啟動儀式。

蔣萬安表示，「U-Sport 台北樂運樂」提供23歲以上至64歲設籍於北市市民，在9/7日下午2點至9/14日下午2點止，在北市各運動中心試辦免費運動集點，有機會獲得1500U幣運動點數，動越多賺越多的U幣，可折抵運動消費。另外完成每次運動可集5U幣，最多12次運動集點，可額外獲得60U幣運動點，更可參加總價值30萬元禮品抽獎，借此鼓勵大家多運動。期待將台北巿民規律運動的比例從37%提升到40%。

蔣萬安也特別說明U的4個意涵，第一為Unlimited，象徵運動無限、生生不息；第二為You，鼓勵每個特別的你（妳）開始運動；第三為Smile微笑，開心的在台北樂運動；第四為U，曲線代表幸福感。

台北市長蔣萬安（中）上午出席在市府中庭舉辦的「2023 U-Sport 台北樂運動」記者會，與體育局長王泓翔（左）、資訊局長趙式隆（右）一同做平衡運動。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午出席在市府中庭舉辦的「2023 U-Sport 台北樂運動」記者會，與體育局長王泓翔（左）、資訊局長趙式隆（右）一同做平衡運動。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（後中）上午出席在市府中庭舉辦的「2023 U-Sport 台北樂運動」記者會，與台北市12區的運動中心宣告「整個台北都是我的運動場」。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（後中）上午出席在市府中庭舉辦的「2023 U-Sport 台北樂運動」記者會，與台北市12區的運動中心宣告「整個台北都是我的運動場」。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（左四）上午出席在市府中庭舉辦的「2023 U-Sport 台北樂運動」記者會，一同與體育局長王泓翔（左三）、資訊局長趙式隆（右四）、文化局長蔡詩萍（右三）、教育局長湯志民（右二）進行啟動儀式。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（左四）上午出席在市府中庭舉辦的「2023 U-Sport 台北樂運動」記者會，一同與體育局長王泓翔（左三）、資訊局長趙式隆（右四）、文化局長蔡詩萍（右三）、教育局長湯志民（右二）進行啟動儀式。記者黃義書／攝影

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