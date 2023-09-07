北市最貴社宅成囤物房髒亂不堪 陳怡君要求北市補破網

台北市明倫社宅號稱最貴，但出現1名獨居長者長期囤積雜物，因髒亂造成社宅內蟑螂亂竄，且尿味四溢，同樓層鄰居忍受多年，隔壁鄰居憤而拉白布條抗議，台北市議員陳怡君要求市府出面處理，雖然依扣分制度，市府正進行終止租約、收回房屋，她要求市府補破網，建立老人安置機制。

陳怡君今指出，該名80幾歲的獨居老婦，違反社宅規約，遭業管單位扣點期滿、終止租約，目前已由都發局提出訴訟辦理、收回房屋，屆時若法院裁決定案，老婦將確定被趕出社宅。但這件事件將不會只是單一個案，因為以前就曾經發生過包租代管的高齡住戶與鄰居產生糾紛的遷移爭議。

她說，現在台灣目前已邁入高齡化社會，往後類似的情況難保不會再發生，市府應該建立安置機制，未來社宅若有高齡住戶居住不適、無法融入鄰居，社會局應該以專案的方式協助長者，移居至專業療養機構例如浩然敬老院等。

陳怡君表示，蔣萬安市府既然有恢復發放重陽敬老金的魄力，就應該更完善老人居住安全網，不只柯市府的社宅工程瑕疵要改善，長者的安養也要有足夠健全的配套措施。

蔣萬安上午參加U-Sport台北樂運動計畫記者會受訪指出，他已經要求都發局，依照相關的規定，有相關扣點制，因已經達到標準，就終止合約收回，當然也會依照法律的程序提起訴訟，希望這件事情能夠解決。另外也請社會局積極介入，包括後續的安置以及醫療照護，同時也請北市住都中心，針對走廊清潔，維持住戶的環境還是很重要，希望跨局處共同面對，一起解決。

至於是否法律程序跑完才能安置？蔣萬安說，會同步進行，除了依照法律程序提起訴訟，也會請社會局積極介入協調，不管是安置或是醫療的協助，同時住都中心也會結合廠商，即刻將環境做整潔。