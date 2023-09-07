北市登革熱累積38例 蔣萬安曝數據：60歲以上案例高10%

登革熱拉警報，目前在台北市累計共有38個登革熱案例，其中10件是本土案例。台北市長蔣萬安上午受訪指出，今年的登革熱，60歲以上長者得到登革熱的比例，相對過往高出了一成左右，希望民眾多多留意。

蔣萬安上午參加U-Sport台北樂運動計畫記者會，針對北市登革熱，蔣萬安說，截至9月5日，台北市有38個登革熱案例，當每一個行政區發生登革熱的案例，即刻會啟動區級的緊急應變工作小組，結合相關局處，跨單位大家一起來面對處理解決，包括結合警察局、清潔隊、健康服務中心、戶政事務所、公園處以及動保處等，進行徹底清消。

蔣萬安表示，除了半徑100公尺的範圍清消，同時衛生局也持續監測相關案例，希望所有的市民朋友，當發現身體不適或者有相關症狀的時候，即刻就醫，市府透過快篩即刻通報。

蔣萬安說，市民一定要落實清消，不管是巡、倒、清、刷4字口訣，另外也呼籲市民朋友，特別是長輩，因為今年的登革熱，市府發現60歲以上長者得到登革熱的比例，相對過往高出了一成左右，所以這個部分也希望大家多多留意。