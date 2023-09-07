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板橋老字號「來得福」熄燈再出發 市府介入新店2處為主

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
板橋老字號餐廳「來得福川菜客家菜餐廳」經營42年，是許多在地人的回憶，因租約到期已歇業。記者張曼蘋／攝影
板橋老字號餐廳「來得福川菜客家菜餐廳」經營42年，是許多在地人的回憶，因租約到期已歇業。記者張曼蘋／攝影

新北市板橋老字號餐廳「來得福川菜客家菜餐廳」經營42年，上個月底因租約到期歇業，趙姓老闆娘當時坦言，有在找新店面但適合物件不多，此事也引起市長侯友宜關注，並臉書發文表示會協助。新北市經發局表示，目前已介入請不動產公會找適合店面，以中正路商圈、改建後的黃石市場二處為主，盼在這1、2個月內盡快找到。

來得福餐廳是許多板橋在地人的回憶，當時歇業消息傳出後，許多人不捨地說「許多家族活動都在這邊舉辦，如今卻要吃不到了，真的非常不捨」、「真的是從小吃到大的好味道」、「嫁人了，每年都跟媽媽回來吃的地方」、「小時候住中正路，常吃這間，真的很好吃！」甚至不斷追問新店面位置。

趙姓老闆娘說，有陸續找新店面，但符合條件店面很少，且餐廳內創店元老的廚師大多也都想順便退休，這間店也將傳承下一代來做，會想先朝縮小店面來做。

經發局產業發展科長陳漫瑄表示，經了解後，發現老闆娘與即將接手的小老闆對於新店面的條件與需求有些不同，還需要再溝通，但確定的是他們都想要新店面距離原有的舊店面不遠，甚至想依舊鎖定在中正路商圈上，因此已委託請不動產公會擴大尋找適合店面，倘若找不到，市府也會提供改建後的黃石市場店面供重新營業。

陳漫瑄表示，由於業者希望在農曆年前可以找到新店面，若要再加上重新裝潢時間，勢必得在這1、2個月內找到。另外，她說，未來也希望輔導來得福可以結合府中雙城等計畫，多做轉型推廣，因現今外送平台、電商當道，新北陸續輔導老字號餐廳，若店家要繼續傳承給下一代，還是要接受轉型，才可以因應社會的趨勢，走出自己的路。

「來得福川菜客家菜餐廳」經營42年，因租約問提歇業，新北市府介入協助尋找新店面。記者張曼蘋／攝影
「來得福川菜客家菜餐廳」經營42年，因租約問提歇業，新北市府介入協助尋找新店面。記者張曼蘋／攝影

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