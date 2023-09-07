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熱門街頭彩繪打卡點就在身邊 新北再推3處後巷美化點
新北都會區民宅後巷過去總給人骯髒惡臭的印象，新北水利局近年持續推汙水接管，同時也為後巷美化，近期以「探索昆蟲世界」、「為你盛開的花朵」及融合遊戲的「奇幻大冒險」為主題打造出三處據點，也成為周邊民眾新的熱門打卡點。
水利局說明，後巷經汙水接管變為彩繪世界，穿越中和區忠孝里後巷後，揭開昆蟲世界的神秘面紗，每一幅彩繪能看見栩栩如生的昆蟲，成為民眾與昆蟲共舞的花園；新莊區建福里的後巷彩繪則綻放花海，民眾可感受大自然賦予的美麗與生機；在五股區成功里後巷彩繪融入了互動遊戲元素，讓民眾成為互動的主角，並藉由遊戲挑戰，解鎖彩繪中的驚喜，打造與彩繪前所未有的互動體驗。
中和區忠孝里長李柏雲說，汙水後巷彩繪不僅成功的美化社區，也讓里民能更愛惜住家周邊環境，甚至有別里的人特地來打卡拍照，讓來自不同地區的人們在彩繪牆面前集聚，共同留下美好的回憶，展現了社區充滿活力的一面。
水利局長宋德仁表示，汙水用戶接管至今年8月底已超過119.9萬戶，同時後巷彩繪也累計完成608條美化，民眾都非常配合用戶接管，里長更是積極地申請後巷彩繪，透過後巷彩繪，營造獨特而有趣的休閒環境，讓民眾看見翻轉後不一樣的後巷風貌。
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