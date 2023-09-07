青委會主委還是柯文哲？ 議員批螺絲掉滿地 北市府：舊資料已下架

台北市市長蔣萬安選舉時要表示，貼近年輕朋友，解決年輕人各種困難，將成立青年局，不過至今無下文，台北市議員簡舒培更發現，教育部「全國青諮網」北市青年委員資料都沒更新，委員還是前朝市府；北市青委會網站更完全當機，痛批市府「螺絲掉滿地」。研考會表示，今年6月已成立青年局籌備工作小組預計後年成立，至於議員提出網站資料未更新，目前舊資料已下架完成。

簡舒培表示，教育部青年署建置「全國青諮網」，匯聚中央和地方青年事務相關單位的資訊，協助年輕人獲取各地方政府青年政策資源，網站為讓地方青年資源更即時公佈在網站上，是開放給各縣市政府自行更新地方政府資料。

然而她查資料發現，蔣萬安上任市長8個多月，全國青諮網上台北市委員卻仍是柯市府的名單，主委都還是柯文哲，痛批「連委員名單都沒更新，還遑論關心年輕人的需求。」

簡舒培發現，北市府青年事務委員會網站竟然「掛掉了」，讓她痛批，蔣萬安號稱最重視年輕人權益，但卻連網站基本資料更新都做不到，而且還當掉，請問到底哪裡關心台北市的年輕人。

北市研考會表示，為成立青年局，市府已於今年6月組成青年局籌備工作小組，由副市長林奕華擔任召集人；籌備工作小組分為：政策業務組，由青委會主協辦機關擔任成員、制度預算組，由人事、主計、財政、法務機關擔任成員，並邀請府外對青年發展能提供具體政策建議者組成青年顧問組，預計後年成立。