新北運動中心階梯滑害人慘摔判賠18萬 體育處下令全面檢視

新北市一名5旬女子2020年時前往泰山國民運動中心，但因當天下雨地面濕滑，導致她在大門外階梯滑倒受傷骨折，事後控訴因階梯上無遮雨棚且地磚為石英磚止滑係數不足要求賠償，營運單位YMCA(基督教青年會)因此被判賠18萬元給女子，新北市體育處則通令運動中心全面檢視建物安全。

該名女子滑倒後，導致左橈骨骨折(左前臂近手腕處)，女子不滿階梯上無遮雨棚且地面止滑係數不足，因此向法院提告要求賠償，法院審理後認為地面摩擦係數未達安全值，判決營運單位需賠償18萬元。

對於法院判決營運單位需賠償18萬元，體育處表示，該運動中心成立後委由YMCA營運，合約上註明YMCA應注意場館設備安全，因此由YMCA負責理賠。

體育處說，針對法官認定地面止滑係數不足，認為運動中心是由市府新建，各項安全標準通過後才能拿到使用執照，但尊重法院判決，並通令新北市境內所有運動中心場館加強檢視場館設備，確保民眾運動安全。