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髒亂戶依舊 明倫社宅住戶抗議

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市明倫社宅住戶拉布條抗議，指隔壁獨居長輩製造髒亂惡臭，已忍受3年。圖／議員陳怡君提供
北市明倫社宅住戶拉布條抗議，指隔壁獨居長輩製造髒亂惡臭，已忍受3年。圖／議員陳怡君提供

號稱台北市最貴社宅的明倫社宅，出現1名獨居住戶長期囤積雜物，因髒亂造成社宅內蟑螂亂竄，且尿味四溢，同樓層鄰居忍受多年，隔壁鄰居憤而拉白布條抗議，台北市議員陳怡君要求市府處理。北市住都中心表示，已依租賃契約規定的扣分制度辦理，並已扣分達30分，辦理終止租約、收回房屋等。

陳情住戶指出，社區內1名獨居老婦，患有長年病痛，子女住在國外，經濟狀況看來無虞，卻欠繳多項費用，目前也已遭停水，房子內外不斷竄出尿味、惡臭、蟑螂遍布，住戶不得已只好自救，自費在走廊鋪起大批黏蟑板，但老婦對於住戶的好言相勸及熱心幫助，卻仍是不理不睬，甚至在半夜大吼大叫、潑尿，怒斥「臭死你們」。

陳怡君指出，住戶們多次向都發局、社區物管單位反映，要求市府相關單位介入協助，一方面可以讓老奶奶的居住環境得以改善，一方面也協助老奶奶就醫，但都發局及物管也無奈回應表示多次溝通無效。隱忍多年的受害住戶實在受不了，憤而在牆外拉起白布條、抗議市府擺爛。

北市住都中心指出，因該住戶行為已影響到其他住戶生活，為維護社宅住戶的居住環境品質，經由管理單位屢次勸導後，仍未改善，目前已依租賃契約規定的扣分制度辦理，並已扣分達30分辦理終止租約、收回房屋等作業，目前由都發局提訴訟。

另外，現已責成社宅物業管理廠商針對走廊加強清潔及消毒頻率，避免異味及害蟲影響周遭住戶生活品質，另若住戶有於窗台、陽台懸掛物品等，管理單位亦將勸導，未改善則也會依扣分制度辦理。

社宅 北市 獨居

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