北市動物園漲價 全票將調為100元

台北市立動物園年平均遊客達300萬人次，但門票凍漲26年，北市教育局務會議昨通過票價調整案，目前現行全票60元將調漲為100元，北市民則有優惠票價60元，至於5折優待票將從現行30元調漲為50元，預計最快明年2月1日上路，一年將增加動物園5400萬元門票收入。

教育局副局長陳素慧表示，動物園票價調漲，是考量已經有26年沒有漲票價，其實去年就思考要調整門票，但因去年時間太趕，加上還沒有完成成本分析，今年動物園已經將成本分析送到北市財政局審查，財政局7月28日回文沒意見，經過成本評估，才決定要調漲。

這波調漲，6歲以下、65歲以上長者、或55歲至65歲原住民長者維持免費，動物園長諶亦聰說，預估動物園一年門票收入將增加5400萬元，票價調漲預估將不影響入園人數，因相較全台各場館票價，動物園的門票票價仍相對低。規費法上路以來，應每3年檢討一次票價，但動物園長達26年門票都沒調，也不符合規費法。

諶亦聰提到，目前動物園人事成本光一年就要2億5千萬元，目前門票收入僅1億多元，這次調漲票價只是合理反映通膨，並符合規費法做一些票價調整，動物園之前也做過調查，民眾對於動物園全票票價訂在90至120元之間，都認為合理。

陳素慧表示，動物園調整票價案還要向市長蔣萬安、副市長林奕華報告，開議前也會向議會議員說明，溝通後送法案公告，公告期為兩周，市民沒有意見後會送法務局審查，並排入定期的市政會議，市政會議通過後，才會正式對外公告。

家住新竹的蔡小姐認為，60元漲到100元其實沒什麼差，每次去玩可以逛一天，已經物超所值；不過家有老小、家住桃園的高先生說，儘管一張全票只漲40元，不過一家人出遊，還是要多花好幾百元，也是不小負擔。