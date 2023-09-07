人口增多 尖峰塞車 央北重劃區 地方盼建高架道解套

新北市新店央北重劃區人口增多，尖峰時期已有壅塞情況，原本短短幾分鐘路程要塞到20分鐘，地方希望能做高架快速道分散車流。新北交通局表示，若中央能有相關經費，就能啟動研究評估；立委羅明才說，會向內政部營建署爭取經費。

央北重劃區持續發展，移入人口成長快速，民眾反映，上下班時段已出現塞車，若不改善，壅塞情況勢必惡化。新店區中山里長潘威志指出，目前當地聯外道路僅有2條，分別是環河路及中央路來往國道或台北。

潘威志說明，央北重劃區在上下班尖峰時段，原本開車1分鐘的路段，常因塞車要花20分鐘，未來若加上十四張農業區、十四張捷運站聯開案，將有90公頃左右的住宅區，預估有2萬戶進駐，至少1萬輛車，建議蓋高架快速道路，銜接台北及國道，紓解當地車流。

羅明才表示，潘威志提出的環河路加蓋快速道路，可直接從十四張路連接高架往北二高交流道，省去平面塞車時間，也紓解未來龐大車潮；相關所需經費，會再向內政部營建署爭取，交通局可做先期規畫。

新北交通局綜合規畫科長吳政諺說，已了解當地民眾需求，問題在經費，及是否會影響水利地、禁限建等技術問題，研究評估經費要2500萬，若能從中央爭取到相關經費，就能啟動評估。吳強調，除評估另蓋道路，同時也會做周邊道路整體規畫，包含溪園路與環河路規畫、央北重劃區到十四張捷運站、另一條往國道的銜接道等，也鼓勵民眾多搭大眾運輸，避免塞車之苦。