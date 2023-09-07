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中和自強公園 打造「森林覓徑」

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北中和自強公園兒童遊戲場2018年設立，遊戲場已使用5年以上，屬於罐頭式遊具，家長希望能夠改善。記者江婉儀／攝影
新北中和自強公園兒童遊戲場2018年設立，遊戲場已使用5年以上，屬於罐頭式遊具，家長希望能夠改善。記者江婉儀／攝影

新北中和區自強公園兒童遊戲場2018年設立，該處是民眾休憩熱點，鄰近自強國小，遊戲場使用逾5年，又是罐頭式遊具相對無趣，家長盼能改善。中和區公所表示，將以環繞森林覓徑為主軸，重建共融性兒童遊戲場，趕在今年底完工。

自強公園在中和員山配水池附近，原缺乏無障礙通道，步道鋪面對長者不友善，辦理改善工程後，公園新設無障礙坡道及塑木景觀步道，還提供舒適登山健康步道，打造城市中森林祕境。兒童遊戲場部分，罐頭遊具已老舊不堪，地板布滿青苔易打滑，需要推動翻修工程。

市議員張維倩說，目標是將當地改建為共融式公園，邀請特色公園聯盟、自強國小及在地里長張興順共同參與設計，以全額建議款來補助改善自強公園兒童遊戲場，以台灣藍鵲為設計意象，融入自然蟲鳴鳥叫之意，打造新的兒童遊戲場，預計年底可完工。

中和區公所表示，公園以自然為主題，打造「被樹林環繞的基地」，以咖啡色為主色調，襯托周遭自然的綠葉，讓小朋友能在遊玩中適時舒緩眼睛。配合周邊配水池，搭配水池意象，讓遊戲場有不同元素，設計圖最快下周二定案。

另，自強公園內有2棵黑板樹染褐根病需治療，區公所表示，7月曾發生樹木倒塌壓傷民眾，已安排樹保委員勘查及後續治療。

台灣藍鵲 黑板樹

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