新北環保陳情案 噪音逾4成最多

新北市每年環保陳情案逾3.7萬件，噪音占44％是大宗。新北市環保局對噪音延長管制時段，全天候透過科技管制噪音車，對拒不改善車主可按次開罰，要求累犯車主一同到稽查噪音車現場，感受噪音惱人之處，學習同理。民代認為，與其推創意手段，不如從源頭管制，才能治本。

新北市環保局長程大維昨在市政會議做專案報告，談「環保顧民情，守護好環境」，分析近4年環保陳情議題，前3名為噪音44％、餐廳異味25％、環境衛生24％，一再陳情案占總案件7％，同樣是噪音比率最高。

程大維說，對噪音案會要求先勸導才開罰，導致案件一再發生，會透過法令管制、科技執法、源頭管制及跨域合作等策略，強化執法力道。

市府延長噪音管制時段，包括加嚴管制卡拉OK，從夜間10時至隔天8時，及假日中午12時至下午2時不得使用；另擴大管制夜間施工時段並要有降噪設備；市府也全天候管制噪音車，建置170處車牌AI辨識科技執法，及環警夜攔取締，2019年至今裁罰近5萬件。

對拒不改善車主，市府除按次開罰，比照酒駕累犯到殯儀館打掃，安排噪音累犯車主與環警到稽查噪音車現場，感受噪音惱人之處。

環保局表示，環境講習4月啟動以來，已辦理3場次，目前沒有重複者，通知卻沒來講習者，除依環教法開罰，也會再發通知。

民眾第二在意的餐廳異味，市府擴大列管餐飲業，家數5500家是全國最多，規模未達列管條件「100平方公尺或30座位數以上」，若經一再被陳情次數3次以上，也會優先納入管制，會不定期前往查核。

味道感覺因人而異，環保局強調，稽查時除於周界外巡查，也會在店內查看空汙防制設備裝設、保養維護情形，要求業者應加強空汙防制措施，避免擾鄰。

程大維表示，一再陳情案大多是現行環保法規無法有效解決的，卡拉OK噪音透過公安小組跨局處合作，2022年起共斷水斷電11處，會強化跨縣市合作等方式，期望未來4年內將一再陳情數降至3％。

新北市長侯友宜說，許多問題是跨域的，縣市合作共好才是國民之福，已有基北北桃、北台八縣市交流平台，將繼續與其他縣市多溝通、互助互惠。

市議員蔡淑君指出，林口區噪音車橫行，她說，環保單位會用數字呈現成果，市民感受才是最直接的，應該從源頭管制，包括車輛進口、改管管制，否則第一線人員再怎麼努力，還是抓不勝抓。