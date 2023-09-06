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大雨狂炸新北！地下道積水封閉 拖板車卡平交道虛驚一場
新北市下午下起大雨，原本要行駛樹林大安路地下道的拖板車，因地下道積水封閉，因此改走鐵路平交道，但因車身過長經過時平交道時柵欄剛好放下，導致拖板車卡在平交道，所幸反映即時未遭火車撞上，並於下午4時許排除意外。
樹林警分局表示，一輛載有纜線的拖板車，原預行駛樹林大安路地下道，但因下午大雨導致積水封閉，拖板車因此改行駛山佳國小前平交道，但因車身過長，經過平交道時剛好火車將經過因此柵欄放下，導致拖板車被柵欄卡住，經緊急反應，所幸未發生事故。
新北市交通局表示，狀況發生後警分局立即派人處理，該意外也於下午4時26分排除。
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