汐止新興路車禍頻傳 民怨如「行人地獄」盼改善

汐止區新興路靠近新台五路口，因為是一個多岔路口，多方來車交織再加上人車爭道相當危險，也意外頻傳，民眾報怨根本是「行人地獄」，所以，今(6)日立委賴品妤、新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，建議改善標線及增加號誌，保障人車通行安全。

民眾說，鄰近有許多學校，很多家長早上都會帶小朋友或是小朋友自己走，但是因為經過這邊的無號誌路口很危險，這也因為早年規劃的問題，變成往新台五路還有往連興街的路口都沒有紅綠燈，另外，車流交織問題非常嚴重，造成很多行人還有老人、小孩，走路非常危險，很感謝民意代表關心，希望能夠改善這個行人地獄。

立委賴品妤指出，因為收到家長的陳情，所以，今天來到新興路、連興街口會勘，主要是針對行人設施的改善，原來陳情人是問說能不能在兩邊加開行人穿越的紅綠燈，可是因為路幅的關係，在事前跟相關單位在討論的時候，目前是以增加行人號誌還有太陽能警示燈的方向去進行，另外，今天討論還有一個建議，因為鄰近學校，很多學生在走，是不是能夠請新北市政府增加綠色鋪面，讓行人經過時更安全。

新北市議員張錦豪表示，這邊的路口蠻複雜的，常會有擦撞意外發生，有民眾陳情希望能夠讓行人有更友善的通行環境，尤其，附近還有一些學校，建議能夠在斑馬線上畫上綠色鋪面更鮮明，這部分因為今天市府交通局沒有來，所以，會請相關單位將建議帶回去研議，另外，今天有取得一個共識要在行人穿越做一個明顯的標示還有閃黃燈的提醒，讓大家行經時能夠更注意這邊的路況，減少意外的發生。