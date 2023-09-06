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金山六股里共餐長輩動起來 樂扶協會帶來舒緩體操

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
中華民國樂扶兒少關愛協會到六股里進行銀髮關懷的活動，帶來一組組的舒緩體操。 圖／紅樹林有線電視提供
中華民國樂扶兒少關愛協會到六股里進行銀髮關懷的活動，帶來一組組的舒緩體操。 圖／紅樹林有線電視提供

中華民國樂扶兒少關愛協會到金山推動扶持計畫，在因緣際會下接觸到六股里長輩，帶領協會的夥伴一起來到六股里的共餐活動中，進行銀髮關懷的活動，帶來一組組的舒緩體操，希望能夠與六股里長鐘鼎平共同推動地方社福，把善循環意念轉化成實際行動。

中華民國樂扶兒少關愛協會執行長莊衣晴說，很榮幸這次可以來參與六股里的共餐活動，協會的夥伴們先以光能共振儀器，為長輩按摩舒壓，陪長輩們聊天，更由協會的體操講師，帶來一組組的舒緩體操，讓六股里的長輩在共餐前動一動，健康促進也延緩失能。

六股里長鐘鼎平表示，其實每週的共餐活動之前都會有老師帶運動的課程，這次中華民國樂扶兒少關愛協會帶來不一樣的內容與服務，就是希望讓長輩有多元的體驗，讓身、心、靈得到放鬆與療癒，進而喜愛來到據點活動，為銀髮生活增添更多支持與樂趣。

長輩 金山

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