影／午後大雨狂下！新北新店道路淹成滾滾黃河 土石滑落釀交通中斷

今天午後強降雨，新北市新店區新潭路一段不僅水淹整條馬路，還發生土石滑落，導致交通完全中斷，新店警分局已派員警至永業路、金龍路口施行交通管制，避免車輛行駛至新潭路一段，並已通報公所協助清理，同時呼籲用路人提早改道行駛。

今天下午受低壓帶影響，水氣多且大氣不穩定，受熱力作用影響，新店地區下午旺盛熱對流發展明顯，部分地區時雨量來到48毫米，瞬間強降雨導致多處地區積水及水溝蓋遭大水彈開，新北市新店區安一路，捷運輕軌車站旁水淹整條馬路，捷運輕軌也險遭波及，車輛路過有如路上行舟。