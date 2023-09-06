台北捷運今年出包18次 北捷：已啟動專案檢討

北市議員許淑華盤點，今年台北捷運出包18次，呼籲台北市長蔣萬安該下令盤點文湖線機電、號誌、訊號連結等問題，並檢討北捷管理問題。台北捷運今回應，會虛心檢討、持續精進，目前已規劃文湖線的號誌及列車系統設備重置評估作業，後續將委託專業顧問公司評估系統需求，提高設備穩定度，並啟動專案檢討。

台北捷運說明9月5日8時許的異常狀況，當天發生電聯車車門訊號異常，經連夜檢修，確認原因為列車單一車門之「偵測開關」接點訊號不穩定，在更換「偵測開關」後，即已恢復正常，維修人員同時檢測該部列車相同車門的串聯開關，結果皆為正常。

由於文湖線屬無人駕駛系統，捷運設計採「失效自趨安全」（Fail-Safe）的觀念，台北捷運指出，當系統偵測到異常訊息時，會立即啟動列車自動保護裝置暫停行駛，依標準作業程序，請旅客換搭其他列車，並將故障列車移離主線後儘速恢復正常營運，的確造成旅客不便，謹致歉意。

台北捷運說，考量營運逾27年的文湖線系統設備日趨老舊，已組織工作小組就長期營運維修經驗討論，並邀集捷運局與專業顧問公司，評估文湖線系統重置各項可行方案，改善現有運作條件限制，以有效提升系統可靠度。

北捷統計，今年截至9月5日，文湖線行車延誤件數為18件，扣除外來及人為因素，其中4件為號誌異常、10件為電聯車設備異常。電聯車部份異常原因為設備元件異常6件、偵測設備及迴路異常4件。台北捷運整體改善措施，包括全車隊檢查、加強線路保護措施、溫度開關防水改善、修訂檢修週期、元件品質提升和全車隊更新有故障風險元件等。

台北捷運表示，文湖線對於系統保養維護，訂有嚴格管理機制，將以「預防醫學」的概念，進行電聯車的趨勢健康檢查；針對文湖線較常發生故障的煞車系統、車門系統、輔助電力系統、轉向架等設備，則持續進行專案檢修，以降低異常狀況發生。

台北捷運最後說，文湖線機電設備已啟動專案檢討，並擬訂相關維修及運轉精進作為，如針對性能趨勢下降或停產機電設備，評估執行系統重要零組件重置更新，同時評估採用趨勢比較分析檢修工法，增加預警機制，各項專案工作依既定時程持續進行中，內部將再次進行專案檢討。